Conexión francesa: Kylian Mbappé no descarta jugar en el futuro en un equipo de MLS

"Quizás cuando sea un poco más mayor podría pensar en eso. Pero por el momento estoy en Europa, y el fútbol de Estados Unidos no es como el de Europa", agregó el campeón del mundo en 2018. "Quizás en algunos años sea igual, o incluso mejor, no lo se. Pero por el momento me quiero quedar en Europa, y no se qué pasará en el futuro".