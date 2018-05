Concacaf anunció los estadios elegidos para la Copa Oro 2019 incluyendo siete de la MLS

La Concacaf anunció el viernes los 15 estadios en 13 áreas metropolitanas de los Estados Unidos donde se jugara la Copa Oro 2019.

Entre ellos, prácticamente la mitad son estadios de clubes de la MLS. Cinco de ellos ya han tenido el honor de recibir el torneo de selecciones más importantes de la región. Mientras que dos de ellos harán su debut, el caso de los nuevos y flamantes inmuebles que son hogar de Los Ángeles Football Club y de Minnesota United.



El estadio de LAFC ya ha visto a Carlos Vela y compañía desplegar su magia en la cancha, mientras que el estadio de los Loons de Darwin Quintero todavía ni siquiera ha abierto sus puertas.



Carlos Vela sobre la inauguración de su nueva casa: "Es el mejor estadio que he visto" UniMás 0 Compartir



Las otras catedrales de la MLS que se usarían serían las de Houston Dynamo, Sporting Kansas City, New York Red Bulls, Colorado Rapids y FC Dallas.

Los siguientes son los 15 estadios seleccionados para la Copa Oro incluyendo las ediciones de la Copa Oro anteriores en que fueron utilizados:

Allianz Field - Saint Paul, MN (casa de Minnesota United)

Banc of California Stadium - Los Ángeles, CA (casa de LAFC)

Bank of America Stadium - Charlotte, NC (2011, 2015)

BBVA Compass Stadium - Houston, TX (casa de Houston Dynamo / 2013, 2015, 2017)

Children’s Mercy Park - Kansas City, KS (casa de Sporting KC / 2011, 2015)

FirstEnergy Stadium - Cleveland, OH (2017)

Lincoln Financial Field - Philadelphia, PA (2009, 2015, 2017)

Nissan Stadium - Nashville, TN (2017)

NRG Stadium - Houston, TX (2005, 2007, 2009, 2011)



Red Bull Arena - Harrison, NJ (casa de NY Red Bulls / 2011, 2013, 2017)

Rose Bowl - Pasadena, CA (1991, 2002, 2011, 2013, 2017)

Soldier Field - Chicago, IL (2007, 2009, 2011, 2013, 2015)

Sports Authority Field at Mile High - Denver, CO (casa de Colorado Rapids / 2013, 2017)

Toyota Stadium - Frisco, TX (casa de FC Dallas / 2015, 2017)

University of Phoenix Stadium - Glendale, AZ (2009, 2015, 2017)