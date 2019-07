Con un récord bajo el brazo y el amor de Portland Timbers, Brian Fernandez disfruta el momento

Brian Fernandez está llamado a hacer cosas grandes en MLS con la camiseta de Portland Timbers. Desde su arribo al club del noroeste de Estados Unidos el exnecaxista no ha hecho más que marcar goles. Tantos, que tras pocas semanas de servicio en la liga norteamericana ya registró su primer récord.

"Es algo hermoso" , expresó Fernandez al referirse a su nueva marca. "Después del mal momento por el que tuve que pasar en mi vida, estoy agradecido con mi familia, mis hijos, y mis compañeros, que me apoyaron desde que llegué. Estoy tratando de hacer todo de la mejor manera posible, dando todo mi esfuerzo para ser productivo durante todos los partidos. Es importante hacerte de un nombre en esta liga".

"Lo dijimos desde el comienzo: él es un competidor. Está hambriento, quiere hacer goles y quiere ayudar al equipo", valoró el entrenador Giovanni Savarese. "No solo hace goles para sí mismo. Quiere ser importante para el equipo y por eso corre de la manera en la que lo hace, y se sacrifica por cada pelota. Quiere hacer la diferencia en cada situación, y lo ha hecho muy bien", agregó el técnico venezolano. "No habría podido conseguir esto sin la ayuda del resto de los muchachos. Ellos hicieron hoy [por el domingo] el gran trabajo de asegurarse de que tuviéramos la victoria que necesitábamos y de no conceder un gol".