Con un posible duelo angelino en el horizonte, así serán los cuartos de final de la Copa Abierta

Con la victoria 3-1 de Atlanta United FC frente a Charleston Battery, el jueves por la noche finalizó la cuarta ronda de la Copa Abierta de Estados Unidos.

Los noventa minutos de juego inicial finalizaron con un empate 1-1. Ian Svantesson abrió la cuenta para Charleston en el minuto 20, mientras que Romario Williams logró la igualdad en el 79'. Un doblete de Brandon Vázquez dio la victoria a 'las Cinco Bandas' en la media hora de juego suplementaria.

Con una amplia mayoría de equipos de Major League Soccer, de esta manera quedaron determinados los enfrentamientos de los cuartos de final de la U.S. Open Cup:

Región Este

- Orlando City SC vs New England Revolution | miércoles, 19 de junio (7:30 pm ET)

- D.C. United vs New York City FC | miércoles, 19 de junio (7 pm ET)

Región Medio Este

- Columbus Crew SC vs Atlanta United FC | martes, 18 de junio (7 pm ET)

- Saint Louis FC (USL Championship) vs FC Cincinnati | miércoles, 19 de junio (8:30 pm ET)

Región Medio Oeste

- Houston Dynamo vs Minnesota United FC | martes, 18 de junio (7 pm ET)

- FC Dallas vs New Mexico United (USL Championship) | miércoles, 19 de junio (horario a definir)

Región Oeste

- LAFC vs San Jose Earthquakes | jueves, 20 de junio (10:30 pm ET)

- Portland Timbers vs LA Galaxy | miércoles, 19 de junio (11 pm ET)

En las semifinales de la Copa Abierta, el ganador de la región Este se enfrentará al vencedor de la región Medio Este, y el que se imponga en el Medio Oeste se medirá ante el equipo ganador en el Oeste. Un panorama que abre la posibilidad de que LA Galaxy y LAFC se midan en esa instancia.