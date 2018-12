Con toque de Disneyland, Jorge Villafaña quiere sumar título de MLS y Liga MX en el mismo año

“En estos 9 años la liga ha crecido bastante, varios equipos más existen, Las instalaciones que se pueden ver hoy no habían. En Portland incluso cuando me fui tras el título de 2015 no teníamos las instalaciones que tenemos ahora”, analizó de estos años el lateral de Portland Timbers.

El zurdo, fiel a su personalidad tranquila, disfruta su camino. “Agradecido con Dios por las oportunidades que me ha dado, porque he tenido una carrera que se puede decir buena, he conseguido varios títulos y ahora me está dando la oportunidad de poder tener otro, entonces no puedo decir nada más”.