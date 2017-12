"¡Con toda sinceridad, no corro tras un trabajo en Europa!", aseguró Patrick Vieira

El entrenador de New York City FC habló de la decepción que sintió cuando su equipo quedó eliminado en las semifinales de la Conferencia Este.

Patrick Vieira se queda en New York City FC.

Ningún equipo de la MLS está 'de vacaciones'. Salvo Toronto FC y Seattle Sounders todos los equipos de la liga quedaron fuera de competición, pero ya están trabajando en el armado de la temporada 2018. Uno de esos conjuntos es New York City FC. Su entrenador, el ex internacional francés Patrick Vieira, fue entrevistado por Le Figaro días atrás. En el marco de la conversación, la publicación gala se interesó por el presente de quien fue uno de los mejores volantes centrales del fútbol europeo.

"Mi filosofía de entrenamiento es tratar de producir juego y llevar a mis jugadores hacia adelante", explicó Vieira. "A mí me gusta cuando el equipo juega alto, crea oportunidades y anota goles. Este es un principio que implica riesgos", admitió el head coach de NYCFC.



"Creo que no nos quedamos demasiado lejos de la final de la Conferencia Este", analizó Vieira al recordar la eliminación en la semifinal frente a Columbus Crew. "Fuimos un poco torpes y ambiciosos", rememoró. "Me quedé triste después del partido de ida que perdimos 4-1 en Columbus, pero también me quedé triste después de ganar 2-0 en el partido de revancha", reconoció. "Nuestra eliminación fue una gran decepción. Sentimos que merecíamos avanzar a la final".



La buena labor de Vieira en sus dos años en la MLS es seguida con atención por clubes del Viejo Continente. Recientemente el técnico confirmó que el equipo francés de Saint-Etienne se había puesto en contacto con él, pero en su más reciente entrevista desmintió que exista algún tipo de urgencia por salir de New York City FC y la MLS.

"¡Con toda sinceridad, no corro tras un trabajo en Europa!", expresó Vieira. "El NYCFC es parte de una familia, con el Manchester City en Inglaterra y el Melbourne City FC en Australia (los tres clubes forman parte del City Football Group). Tenemos objetivos que todavía son muy altos. Solo quiero seguir floreciendo en mi trabajo".



"Estoy feliz de hablar sobre fútbol", añadió Vieira. "En general, cuando me llaman desde Francia, es para preguntarme cómo vivo en Nueva York, qué me gusta de la ciudad y cuáles son mis recomendaciones turísticas. No soy una guía. ¡Mi trabajo es el fútbol!".

Casi veinte años pasaron desde que la selección de Francia obtuviera su primera y única Copa del Mundo. Vieira era un jugador importante en ese equipo; él y la mayoría de sus ex compañeros hoy son entrenadores. Algunos de ellos, de alto nivel.



"Cuando veo lo que Didier (Deschamps, el actual seleccionador de Francia) y 'Zizou' (Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid) hacen como entrenadores, o lo que hizo Laurent Blanc, estoy envidioso, por supuesto, pero también muy feliz por ellos" manifestó PV . "Y luego está Thierry (Henry) que trabaja con Bélgica y Maké (Claude Makelele) que se hizo cargo de un club en Bélgica".

Vieira es un convencido de que Francia será una de las protagonistas del Mundial del año próximo en Rusia. "¡Realmente soy un fan de este equipo! Didier logró crear una identidad. Hay muy buenos jugadores. Solo espero una cosa: que logren jugar la Copa del Mundo con una mentalidad libre", dijo. "Tienen que encontrar ese pequeño detalle que los haga confiar en los demás, a dar todo en conjunto. Si lo consiguen, no le temerán a nadie. Por el contrario, muchos equipos temerán a Francia. Estoy seguro de que muchos candidatos querrán evitar a Francia en su camino".



"Creo que Francia podría llegar hasta las semifinales como mínimo. ¿Y por qué no ganar? Francia está entre los favoritos, con España, Alemania, Argentina y Brasil. Da miedo".