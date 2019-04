Con reminiscencias al juego de Messi e Iniesta, Toronto FC se rinde ante el talento de su nueva estrella

El expreso escarlata vuelve a circular en la Conferencia Este de Major League Soccer. Y tiene a un nuevo conductor.

En su debut en el fútbol norteamericano, Alejandro Pozuelo fue el líder de un Toronto FC que derrotó en espectacular forma por 4-0 a New York City FC el viernes por la noche, en el arranque de la quinta jornada de la temporada regular de la liga norteamericana.

El andaluz marcó dos tantos -uno más memorable que el otro- y sirvió una asistencia para el club canadiense, que doblegó con facilidad a la escuadra entrenada por Domènec Torrent. Muchos hablan de uno de los mejores debuts para un jugador franquicia en la historia de MLS.



"Pensé que era imposible comenzar así", señaló el volante ofensivo tras el partido. "Estoy feliz, porque los jugadores, el entrenador, el presidente [Bill Manning] y Ali Curtis [gerente general] me ayudaron mucho".

La ex figura de la primera división belga lució dominante durante los 80 minutos en los que estuvo en el terreno de juego. "Mis compañeros son fantásticos, me ayudaron mucho desde el primer día. Así es más fácil jugar. Quiero agradecer a mi equipo", añadió en un correcto inglés.

"Ha sido una noche mágica, para no olvidar. Es imposible soñar con algo que salga tan bien como hoy", valoró.

No faltó en Toronto quien comparase su faena del viernes por la noche con el fútbol que habitualmente Lionel Messi muestra en el FC Barcelona. "No, con Messi no me pueden comparar. Él es incomparable", expresó Pozuelo con humildad. "Necesito seguir trabajando. Hoy ha salido todo, y espero que las cosas sigan bien. Espero que el equipo siga ganando".

El andaluz de 27 años se mostró calmo y completamente integrado a su nuevo equipo, pese a tener apenas unos días de trabajo con el plantel de Toronto FC. "No estaba nervioso. Porque esto es fútbol. En el fútbol necesitas disfrutar al estar en la cancha. No me pongo nervioso. Solo estás nervioso en la vida cuando tienes problemas. En el fútbol necesitas relajarte, disfrutar y jugar".

La prensa local quedó maravillada con el repertorio técnico del español. En especial con los goles marcados por el nuevo número 10. La jerarquía de Alejandro Pozuelo quedó en evidencia en detalles como la ejecución de un penal 'a lo Panenka'.



"Patear un penal de esa manera es difícil", admitió el sevillano. "Pero el sábado estaba comiendo con el

presidente, y él me dijo que el equipo necesitaba alguien que pateara los penales. Y yo respondí que había venido para patear penales. Y le comenté que el primer penal que patearía sería 'a lo Panenka'. Él me dijo que yo estaba loco, pero le respondí que lo haría. El arquero siempre se mueve a la derecha o a la izquierda; es imposible que se quede en el medio. Así que lo intenté y salió bien".

El segundo tanto fue otra obra de pura fantasía, gracias a una fina vaselina que superó al arquero de NYCFC, Sean Johnson.

"Nunca antes había anotado un gol como el segundo", apuntó el europeo. "Sí había convertido penales 'a lo Panenka' en Bélgica, pero nunca había hecho algo como el segundo gol".

"Obviamente, es un jugador especial", reflexionó el volante Jonathan Osorio, una de las figuras de Toronto FC. "Los jugadores especiales crean mucho, trabajan duro, juegan para el equipo. El tipo es mágico. Lo vimos todos. Tuvo un gran debut y estoy realmente contento por él".

"Pozuelo me recuerda a Iniesta", profundizó Osorio. "Por su manera de moverse, de banda a banda, por su velocidad. Es un poco como Iniesta, sí. Pero lo interesante es que no sabes con cuál de sus pies juega. Es igual de bueno con ambos. Los defensores no saben por dónde va a ser su jugada. Eso lo hace mucho más peligroso".