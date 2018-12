Con promesa de volver pronto como visitante, 'Tata' Martino se despidió con emoción de Atlanta

Pero antes de dejar Estados Unidos, Martino brindó una última entrevista a Doug Roberson, periodista de The Atlanta Journal-Constitution . La conversación fue la despedida de 'Tata' del que durante dos años fue su equipo y su afición.

"Este año, desde que llegué a Atlanta a comienzos de enero, no tuve la oportunidad de visitar a mi familia en Argentina ni siquiera una vez", epxlicó 'Tata'. "No iba a ser capaz de vivir otro año como este, especialmente con todos los torneos [que Atlanta United va a jugar en 2019]. Tienes que estar aquí cada día. Es parte de este trabajo. No pensé que podría hacer esto otro año más".