Con pasado en la Liga MX, y en base a golazos, 'la Panterita' Alberth Elis construye su legado en MLS

"Ellos estaban felices por lo que hice en el año, me lo dijeron. Y querían que yo siguiera. Estaba feliz, me sentía muy bien en el equipo y yo les dije que también me gustaría", comentó el atacante. "Gracias a Dios ellos hacen la compra, y pues yo feliz. Espero en este 2018 seguir haciéndolo bien, marcando goles y darle felicidad a la afición de Houston".