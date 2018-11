Con más equipos y con un nuevo formato de competición, en 2019 regresa la eMLS

a) la eMLS League Series One, organizada en conjunto con LA Galaxy en enero, b) la eMLS League Series Two, organizada en conjunto con FC Dallas, y que llevará a cabo en febrero.

En 2019 todos los equipos que participaron de la edición de 2018 volverán a estar presentes: Chicago Fire, Colorado Rapids, Columbus Crew SC, FC Dallas, Houston Dynamo, LA Galaxy, Minnesota United FC, Montreal Impact, New England Revolution, New York City FC, New York Red Bulls, Orlando City SC, Philadelphia Union, Portland Timbers, San Jose Earthquakes, Seattle Sounders FC, Sporting Kansas City, Toronto FC y Vancouver Whitecaps FC.