Con Martino fuera de la ecuación, ¿crecen las opciones de que Barros Schelotto llegue a Atlanta United?

Gerardo Martino es noticia este martes en la MLS y en buena parte del continente. 'El Tata' confirmó que tras la finalización de esta temporada no continuará como entrenador de Atlanta United FC, líder de la clasificación general de la liga, y potentísimo candidato a alzarse con la MLS Cup este año.

La mención del 'Mellizo' no es casual. El exatacante azul y oro pasó por la Major League Soccer, vistió la casaca de Columbus Crew SC y fue campeón y reconocido como el Jugador Más Valioso de la temporada 2008. Y -más importante todavía- conoce cuáles son las ideas de Atlanta United de primera mano.

Guillermo aún no había iniciado su breve experiencia con el U.S. Palermo de Italia, y estaba próximo a tomar el mando del plantel de Boca. Por ese entonces Atlanta United ya tenía claro que buscaba a un técnico con lo que podríamos definir como un 'perfil Bielsa'. Después de la Copa América Centenario de 2016 las cosas quedaron claras: el elegido fue Martino, uno de los mejores exponentes de la escuela que inició en Newell's Old Boys de Rosario el hoy entrenador de Leeds United.