Con la Liga de Campeones de CONCACAF en mente, así llegan los cinco representantes de la MLS

Si bien para la mayoría de los equipos de la MLS todavía restan algo menos de dos semanas para el inicio oficial de la temporada 2018, para cinco de esos clubes norteamericanos la acción comienza en horas, con la disputa de los partidos de ida de las series de octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF.

Toronto FC (el campeón de la MLS en 2017), Seattle Sounders (el subcampeón), New York Red Bulls, Colorado Rapids y FC Dallas comenzarán a jugar sus opciones en pocas horas:

Martes, 20 de rebrero: Colorado Rapids vs. Toronto FC (10 pm ET | Univision.com)

Miércoles, 21 de febrero: Tauro FC vs. FC Dallas (8 pm ET | Univision.com)

Jueves, 22 de febrero: Santa Tecla vs. Seattle Sounders (8 pm ET | Univision.com)

Jueves, 22 de febrero: Olimpia vs. New York Red Bulls (10 pm ET | Univision.com)



¿Cómo llegan los equipos de la MLS a esta instancia? Repasemos -una por una- la actualidad de las franquicias en cuestión.

Colorado Rapids

El conjunto de las Montañas Rocosas es quizás la mayor de las incógnitas dentro del contingente 'emelesero'. Tras una temporada 2017 bastante frustrante el equipo ha contratado a Anthony Hudson (hasta recientemente, seleccionador de Nueva Zelanda) como su nuevo entrenador. Desde diciembre en adelante el club ha incorporado a varios jugadores extranjeros que no ha disputado demasiados minutos todavía, con lo cual su capacidad de aporte a los Rapids todavía es difícil de valorar. Uno de los futbolistas más talentosos del plantel -Shkelzen Gashi- parece estar fuera del XI titular que se medirá ante Toronto, debido a una molesta lesión muscular que contrajo durante la pretemporada. El estilo de juego de Hudson busca ser dinámico, con un juego amplio y de presión agresiva sobre el rival. ¿Habrá conseguido Colorado asimilar ese exigente esquema en las pocas semanas de prácticas transcurridas?



Altas: Johan Blomberg, Edgar Castillo, Kip Colvey, Mike Grella, Jack McBean, Jack Price, Tommy Smith, Danny Wilson, Deklan Wynne

Bajas: John Berner, Bobby Burling, Dennis Castillo, Kevin Doyle, Josh Gatt, Luis Gil, Alan Gordon, Mohammed Saeid, Mekeil Williams

Posible XI inicial (3-5-2): Tim Howard – Kortne Ford, Tommy Smith, Deklan Wynne – Marlon Hairston, Jack Price, Johan Blomberg, Nana Boateng, Edgar Castillo – Dominique Badji, Jack McBean



Toronto FC

Después de conseguir el histórico triplete en la temporada 2017, el vigente campeón de la MLS tiene como objetivo principal en 2018 adjudicarse la Liga de Campeones. El equipo de Greg Vanney no ha cambiado demasiado con respecto al que en diciembre se consagró como monarca, aunque es para destacar la llegada del defensor internacional holandés Gregory van der Wiel, aunque no estará presente en el partido de ida que se podría disputar en medio de la nieve y bajo gélida temperatura frente a Colorado Rapids.



Altas: Auro, Ayo Akinola, Liam Fraser, Caleb Patterson-Sewell, Gregory van der Wiel

Bajas: Brandon Aubrey, Oyvind Alseth, Steven Beitashour, Sergio Camargo, Armando Cooper, Benoit Cheyrou, Raheem Edwards, Tsubasa Endoh, Jason Hernandez, Mark Pais

Posible XI inicial (3-5-2): Alex Bono – Eriq Zavaleta, Drew Moor, Nick Hagglund – Justin Morrow, Marky Delgado, Michael Bradley, Victor Vazquez, Nicolas Hasler, Víctor Vázquez, Michael Bradley, Marky Delgado, Justin Morrow – Jozy Altidore, Sebastian Giovinco



FC Dallas

La de 2017 -por rendimiento y resultados- no fue la temporada que el equipo de Texas esperaba. FC Dallas modificó bastante su plantel y sigue teniendo en la mira el título de la Liga de Campeones, luego de llegar a las semifinales el año pasado. Algunas de las nuevas incorporaciones, como el delantero colombiano Santiago Mosquera, parecen preparadas para jugar el miércoles ante el equipo panameño de Tauro FC y hacer un aporte sensible.



Altas: Francis Atuahene, Jordan Cano, Jimmy Maurer, Santiiago Mosquera, Anton Nedyalkov, Kris Reaves, Brandon Servania, Ema Twumasi, Reto Ziegler

Bajas: Carlos Cermeño, Eduardo Cortes, Coy Craft, Hernán Grana, Luis González, Aaron Guillen, Atiba Harris, Walker Hume, Javier Morales, Chris Seitz, Walker Zimmerman

Posible XI inicial (4-2-3-1): Jesse Gonzalez – Reggie Cannon, Matt Hedges, Reto Ziegler, Anton Nedyalkov – Victor Ulloa, Carlos Gruezo – Santiago Mosquera, Mauro Díaz, Michael Barrios – Maxi Urruti



Seattle Sounders

El panorama es similar al de Toronto FC; el plantel de Brian Schmetzer no ha cambiado demasiado con respecto al que jugó la final de la MLS en el mes de diciembre. Los protagonistas serán los mismos, aunque entre los actores de reparto sí pueden encontrarse algunos rostros nuevos. Durante la pretemporada los Sounders experimentaron con una formación táctica de 4-4-2 (con diamante), aunque parece aventurado que el equipo estadounidense lo emplee en su visita al Santa Tecla salvadoreño.



Altas: Handwalla Bwana, Magnus Wolff Eikrem, Waylon Francis, Jordan McCrary, Alex Roldán

Bajas: Brad Evans, Oniel Fisher, Joevin Jones, Aaron Kovar, Calum Mallace, Lamar Neagle, Tyler Miller

Posible XI inicial (4-2-3-1): Stefan Frei – Jordy Delem, Román Torres, Chad Marshall, Nouhou Tolo – Cristian Roldan, Gustav Svensson – Nicolas Lodeiro, Clint Dempsey, Jordan Morris – Will Bruin



New York Red Bulls

Después de una prolongada intriga, el equipo taurino consiguió incorporar al atacante argentino Alejandro 'Kaku' Romero Gamarra, y es posible que el nuevo 10 del equipo radicado en Nueva Jersey pueda estar presente en San José de Costa Rica, donde los albirrojos se medirán al Olimpia de Honduras. La formación táctica que el técnico Jesse Marsch empleará ante el conjunto centroamericano es parte del misterio, pero parece apropiado pensar que sus hombres saldrán a la cancha con un 4-2-3-1 en lugar de los más arriesgados 3-3-3-1 o 4-2-2-2.



Altas: Stefano Bonomo, Cristian Cásseres Jr., Ben Mines, Amando Moreno, Kevin Politz, Tommy Redding, Carlos Rivas, Alejandro Romero Gamarra, Marc Rzatkowski, Florian Valot

Bajas: Brandon Allen, Arun Basuljevic, Gideon Baah, Mike Grella, Dilly Duka, Sacha Kljestan, Zeiko Lewis, Dan Metzger, Damien Perrinelle, Gonzalo Verón, Sal Zizzo

Posible XI inicial (4-2-3-1): Luis Robles – Michael Amir Murillo, Aaron Long, Aurelien Collin, Kemar Lawrence – Tyler Adams, Felipe – Daniel Royer, Sean Davis, Alex Muyl – Bradley Wright-Phillips