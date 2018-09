Con la clasificación a los Playoffs en mente, New York City FC recibe a un Chicago Fire con pocas opciones

Un algo atribulado New York City FC se encontrará esta noche (7 pm ET, ESPN+) con una nueva posibilidad de asegurar su clasificación a los Playoffs de la MLS 2018. La cita será en el Yankee Stadium y el rival, el Chicago Fire.

El conjunto celeste de 'la Gran Manzana' dejó escapar la oportunidad de entrar a la postemporada el sábado, cuando no logró la victoria en su visita a Montréal Impact en el Stade Saputo.

Chicago Fire, por su parte, empató 2-2 frente a New England Revolution en el Gillette Stadium.

- New York City FC estará en la postemporada si vence o empata frente a Chicago Fire.

- Chicago Fire se quedará sin opciones de clasificar a los Playoffs si pierde ante NYCFC.

- New York Red Bulls (actualmente en la segunda posición de la Conferencia Este) se asegurará evitar la ronda de Eliminación Directa en la postemporada si Chicago Fire se lleva una victoria frente a New York City FC en el Yankee Stadium.