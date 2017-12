Con la adición del venezolano Giovanni Savarese, ya son cuatro los entrenadores latinos en la MLS

El ex timonel del NY Cosmos se une a los colombianos Oscar Pareja (Dallas), Wilmer Cabrera (Houston) y el argentino Gerardo 'Tata' Martino (Atlanta).

Para muchos en la comunidad futbolera latina de Estados Unidos el nombramiento de Giovanni Savarese al frente de Portland Timbers es como la entrada al campo de un jugador que la tribuna lleva pidiendo varios minutos. Una entrada similar a la de otros latinos como Oscar Pareja o Wilmer Cabrera, actualmente activos en MLS.

Arrancarán entonces en 2018 cuatro entrenadores latinos como directores técnicos en equipos de MLS. Uno de ellos, con toda la reputación, glamour y expectativas que obliga su palmarés. Gerardo ‘Tata’ Martino, el argentino de Atlanta United que encarará su segunda temporada en Estados Unidos.





Los otros tres hechos ‘en casa’. Minorías en un fútbol estadounidense que por tradición mira más al estilo británico, tanto en el juego como en la conducción, que al latinoamericano. De los tres hechos en Estados Unidos, solo Giovanni jugó en Europa, Cabrera el único con partidos en Copa del Mundo y Pareja, el único con títulos como entrenador en MLS.

Repasemos brevemente los pasos, logros y expectativas de este grupo de ‘quijotes’ en MLS.

Oscar Pareja (FC Dallas - 49 años) Es sin lugar a dudas el más reconocido de los tres. Arrancará su quinta temporada al mando del FC Dallas (fue nombrado en enero de 2014), adonde llegó tras un año en el Colorado Rapids. Con anterioridad había sido asistente en el mismo FC Dallas, y en el seleccionado estadounidense Sub 17.



Para todos es reconocido el camino paralelo que ha vivido con Wilmer Cabrera, pues además de ser compatriotas y ex compañeros de Selección Colombia en sus años de futbolistas, Cabrera invitó a Pareja a trabajar con él en el seleccionado estadounidense y la academia de Bradeton (Florida); luego Oscar invitó a Wilmer al proyecto con el primer equipo de Colorado Rapdis.





En sus logros, se le atribuye gran parte del plan, programa y resultados de la Academia de FC Dallas (hoy por hoy de las más reconocidas de la MLS). Ha dado el paso a jugadores jóvenes para convertirse en profesionales de MLS, y además ha conseguido títulos como el de la Copa Abierta de Estados Unidos y el Supporters’ Shield en 2016 (entregado al ganador en puntos de la temporada regular).

Su meta por cumplir: la MLS Cup, es decir el título de la liga, del que ha estado cerca pero no ha conseguido. Y la Copa de Campeones de Concacaf (Concachampions) torneo en el que hizo una gran presentación en 2016 pero que ha sido esquivo a todos los equipos de MLS.

Wilmer Cabrera (Houston Dynamo - 50 años) Como se dijo antes, con una carrera paralela a la de Oscar Pareja. Otro formador de jugadores más allá de solo estratega.



Tras estar al frente de las selecciones Sub 17 y Sub 18 de Estados Unidos y compartir la experiencia de MLS con Pareja en Colorado, Cabrera asumió su primer reto como principal en MLS con el desaparecido Chivas USA.

“No sabíamos al comenzar el proyecto que el equipo planeaba una venta, mucho menos que desapareciera. Fue la experiencia más dura que he vivido”. Explicó Wilmer al respecto de una aventura que en lo deportivo le otorgó satisfacciones por la selección de jugadores juveniles y darle al equipo en su última temporada un estilo de fútbol que nunca antes tuvo en su existencia.



En 2016 entró a formar parte de la estructura de Houston Dynamo siendo el entrenador de Río Grande Valley (‘Toros’) el equipo filial en USL (2da división). En la primera temporada lo clasificó a los Playoffs, con cifras deslumbrantes y estilo ofensivo. Esto lo llevó a ser nombrado el entrenador en jefe de Dynamo para 2017.

De nuevo en su primera temporada en este proyecto, Cabrera consiguió un estilo ofensivo que llamó la atención de la liga, clasificó a los playoffs después de varios años y tiene entusiasmados a propios y extraños con lo que puede ser Dynamo 2108.

Giovanni Savarese (Portland Timbers - 46 años) Esta será su primera experiencia como entrenador en jefe de un equipo de MLS. Pero su pasado en la formación de talentos para MetroStars (Hoy New York Red Bulls) y la creación de la academia del New York Cosmos (que hubiera desaparecido de no ser por este proyecto) lo ponen en la misma línea de formadores, educadores y estrategas.



Con el New York Cosmos no solo sacó adelante la academia, sino que lideró el renacimiento del equipo principal para competir en la NASL (2da División) para luego llevarlo a tres títulos de la NASL y tres títulos de temporada regular.

Llega a un Portland Timbers que si bien dejó buen sabor en su fútbol las recientes temporadas, se vino abajo en los momentos importantes desde que consiguiera el título de MLS Cup en 2015.

La tribuna lo pedía, Timbers debe pretender más desarrollo juvenil y más títulos con la presencia de Savarese, quien se une a un grupo pequeño pero muy talentoso de entrenadores latinos en MLS, siendo el venezolano el más jóvenes de los tres.