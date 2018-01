Con Jon Bakero, otro apellido ilustre en el fútbol internacional llega a Chicago Fire

FILADELFIA, Pensilvania -- El quinto turno de la selección del SuperDraft 2018 fue para el que acaba de ser reconocido como el mejor futbolista del circuito universitario de Estados Unidos en 2017. El delantero Jon Bakero -flamante adjudicatario del “MAC Hermann Trophy”- fue escogido por Chicago Fire, y el español de 21 años no ve la hora de comenzar a trabajar con sus nuevos compañeros, dentro del ambiente de la MLS.

"Estoy entusiasmado de ser ahora parte de esta organización tan importante. No veo la hora de comenzar y de que llegue el partido frente a Sporting Kansas City", fueron las primeras palabras del nuevo atacante barcelonés del equipo de 'la Ciudad del Viento'.



publicidad

"Significa mucho para mí que Chicago se haya esforzado tanto para tenerme en su equipo. Ahora quiere probar que puedo jugar y marcar una diferencia", añadió el hijo del volante José Marí Bakero, leyenda del FC Barcelona y la selección nacional de España. "Antes del SuperDraft tuve conversaciones con el equipo, pero vienes aquí y nunca sabes qué va a pasar".



"Soy un futbolista que anota goles", definió Bakero su estilo de juego. "Ojalá que con eso pueda ayudar a mi equipo a ganar partidos", dijo esperanzado. "Vine al sistema de fútbol universitario de Estados Unidos por la falta de oportunidades que existen en Europa, y al mismo tiempo para obtener una educación. Fue una decisión muy importante, y agradezco a Dios por cómo las cosas han ido hasta ahora".

"No sabía qué esperar cuando llegué a Estados Unidos", confesó Bakero -quien este viernes no estuvo acompañado por su familia- al rememorar sus inicios en la Universidad de Wake Forest. "Este año tuve una buena temporada. Un club grande como Chicago Fire me dio una oportunidad y no podría estar más agradecido".



"Tengo ganas de compartir el vestuario con grandes jugadores como los que tiene Chicago Fire, especialmente Bastian Schweinsteiger, un futbolista al que admiro mucho", anunció el goleador que deslumbró en el 'Combine' de la MLS. "Pero lo más importante ha sido la oportunidad de venir a Estados Unidos, ser yo mismo. Eso me ayudó mucho y estoy feliz por haberlo conseguido. Mi familia también lo está".

"Espero que los jóvenes futbolistas en Europa comiencen a ver que ésto no solo es en Europa, que hay muchas oportunidades, y que esto se puede hacer, que es posible", concluyó.