Con el respeto y la dignidad como fin, regresa la campaña 'Soccer For All' a MLS

Soccer For All ('Fútbol Para Todos'), la campaña que regresa en 2019, significa que todo el mundo es bienvenido en MLS, sin importar la raza, el color, la religión, el origen, el género, la identidad de género, la incapacidad, la orientación sexual o la situación socioeconómica.

Además, el 'Mes de Soccer For All' comenzará el 22 de mayo y estará activo hasta fines de junio, con la intención de mostrar los esfuerzos colectivos que tienen lugar en toda la liga para fomentar la existencia de comunidades más inclusivas. Si bien la campaña se extiende durante todo el año, el 'Mes de Soccer For All' destaca las socieades existentes y se enfoca en las activaciones que tienen lugar en mercados locales de MLS.