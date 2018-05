Con cuatro partidos, esta noche comienza la Jornada 14 de la temporada regular de la MLS

La Jornada 14 de la temporada regular de la MLS se pone en marcha esta noche con la disputa de cuatro encuentros. Dos en la Conferencia Este, y otro par en el Oeste. El regreso a la acción del líder de la clasificación general, Atlanta United, y la más que probable reaparición de Zlatan Ibrahimovic en el once titular de LA Galaxy son los máximos atractivos de los choques del miércoles.



NEW ENGLAND REVOLUTION VS. ATLANTA UNITED FC

Gillette Stadium — Foxborough

7:30 pm ET (ESPN+)