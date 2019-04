Con cinco partidos relevantes, el miércoles es un día de acción en MLS

La temporada regular de MLS no se detiene, y el miércoles el menú de la liga norteamericana ofrece cinco partidos atractivos y con posibles consecuencias relevantes, tanto en la Conferencia Este como en el Oeste.

NEW YORK CITY FC vs CHICAGO FIRE

Miércoles, 24 de abril (7:00 pm ET | MLS LIVE en ESPN+)

Yankee Stadium - Bronx, Nueva York