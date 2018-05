Con cinco partidos de mitad de semana, comienza la Jornada 11 en la temporada regular de MLS

El calendario de la MLS no se detiene, y este miércoles presenta un interesante programa, con la disputa de cinco encuentros correspondientes a la Jornada 11 de la temporada regular. Entre los partidos que se jugarán esta noche tendremos el duelo entre el líder de la Conferencia Este y su par de la Conferencia Oeste, y el enfrentamiento entre los finalistas de la liga en las dos últimas temporadas.





ATLANTA UNITED FC vs. SPORTING KANSAS CITY



7:30 pm ET - Mercedes-Benz Stadium (ESPN+)

Atlanta United, líder de la Conferencia Este (22 puntos) recibirá a Sporting Kansas City, puntero del Oeste (20). Con el triunfo del fin de semana por 2-1 ante Chicago Fire, el conjunto de Gerardo Martino llegó a la primera plaza, mientras que con el 1-0 frente a Colorado Rapids, SKC suma siete partidos como invicto.

El cuadro de 'las Cinco Bandas' hace gala de uno de los tridentes más poderosos de toda la liga, integrado por Josef Martínez, Miguel Almirón y Ezequiel Barco, quien marcó su primer gol en la MLS el pasado fin de semana.



En Sporting Kansas City es necesario destacar el buen estado de forma del delantero Daniel Salloi, incluido en el Equipo de la Semana el lunes. El triunfo ante Colorado Rapids fue el número 150 en la carrera del entrenador Peter Vermes, quien recibió una extensión a su contrato días atrás.





COLUMBUS CREW SC vs. PHILADELPHIA UNION

7:30 pm ET - MAPFRE Stadium (ESPN+)

Duelo entre dos equipos en distinta situación dentro de la Conferencia Este. Columbus Crew, en una posición expectante (en la quinta posición, con 15 puntos) vuelve a estar en un buen momento tras superar una racha de tres derrotas consecutivas. El pasado fin de semana, con un jugador menos durante buena parte del encuentro, igualó sin goles en su visita a Seattle Sounders. Philadelphia Union, por su parte, cayó por 3-0 en BMO Field el pasado viernes, en su encuentro frente a Toronto FC.



En un anterior partido entre Columbus y Philadelphia, ambos equipos igualaron sin goles el 17 de marzo en el Talen Energy Stadium.

El Union está en la novena posición de la Conferencia Este, con 8 puntos cosechados en 8 jornadas disputadas.





TORONTO FC vs. SEATTLE SOUNDERS

7:30 pm ET - BMO Field (FOX Deportes)

Toronto FC (campeón de la MLS en 2017, subcampeón en 2016) recibe a Seattle Sounders (campeón en 2016, subcampeón en 2017). Ya de por sí ese hecho convierte a este partido como un evento relevante. Mucho más si contrastamos el presente de ambos equipos, hoy -por distintos motivos- lejos de las primeras posiciones en ambas Conferencias.



La última hora en el conjunto escarlata habla de una operación a la que acaba de someterse Jozy Altidore, que será baja durante al menos un mes.



Aquejado por varias lesiones en su plantel, Seattle Sounders busca salir del fondo de la tabla de la Conferencia Oeste.





CHICAGO FIRE vs. MONTRÉAL IMPACT





8:30 pm ET - Toyota Park (ESPN+)

Fire e Impact, dos equipos que necesitan sacudirse la modorra y subir posiciones en la Conferencia Este. Chicago está octavo (con 8 puntos), y viene de caer por 2-1 ante Atlanta United. El Impact -que viene de derrotar por 4-2 a New England- está un escalón por encima, con 9 unidades.



En el Impact, el entrenador Rémi Garde -insatisfecho con el rendimiento de su equipo en semanas anteriores- efectuó algunas modificaciones en su once que le valieron para obtener la resonante victoria frente al Revolution. En más de un sentido, Montréal se está poniendo a todo con su máxima figura, Ignacio Piatti.





LOS ANGELES FOOTBALL CLUB vs. MINNESOTA UNITED FC

10 pm ET - Banc of California Stadium (ESPN+)

LAFC (segundo en la Conferencia Oeste, con 16 puntos) entra al partido del miércoles con la intención de mantener su invicto en el Banc of California Stadium, tras igualar el fin de semana 1-1 ante FC Dallas, mientras que el ascendente Minnesota United (quinto, con 12 unidades) llega a la Costa Oeste tras ganar por 1-0 a Vancouver Whitecaps.

En gran medida, el duelo del miércoles será visto como el enfrentamiento entre las dos máximas figuras de ambos equipos: Carlos Vela vs. Carlos Darwin Quintero.