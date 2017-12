MLS

Con Carlos Vela como talismán, LAFC se perfila a convertirse en 'el equipo del pueblo' sumando cada vez más adeptos

LAFC no solo empezó ya a construir su plantilla de cara a su primera temporada en la MLS en 2018 con jugadores de talla mundial (al menos cuatro de los nueve ya confirmados estarían en el Mundial de Rusia 2018), sino que con la misma filosofía se ha acercado a las comunidades de su ciudad y los aficionados al club.

“Uno de los pilares de LAFC es hacer una verdadera diferencia en las comunidades de Los Ángeles”, aseguró en uno de los recientes eventos el presidente y parte dueño, Tom Penn.

Pero más que palabras, los hechos hablan por sí mismos, y ya son varios: Representantes de aficionados que tienen voz y voto en decisiones del equipo; un programa de liderazgo juvenil, eventos para jóvenes profesionales; así como para mujeres en la industria del deporte o que sueñan con entrar en ese mercado.

Todo parte de un plan de acción con el que la nueva franquicia de la MLS busca conectarse más intensamente con la comunidad a la que representan.

“Tenemos reuniones mensuales, con representantes del cub, en las que nos escuchan, proponemos ideas, exponemos nuestras preocupaciones. Pero sobre todo no es solo que nos escuchen, sino que muchas de las cosas se ponen por obra”, explicó Julio Ramos, conocido popularmente como “El Chiva Mayor”, uno de esos miembros predominantes de los grupos de aficionados registrados.



Aficionados y representantes de LAFC en uno de los consejos mensuales



En total, son cinco grupos oficiales de aficionados aglomerados en la organización que se conoce como 3252, y al menos 7 grupos más de fanáticos o barras que han mostrado su interés en seguir al LAFC y de paso convertirse en puente entre el club y la comunidad.

“Tenemos el beneficio de crear todo desde cero, así que queríamos tomarnos el tiempo de interactuar con lo aficionados y escucharles, no solo hacer algo que aparentara ser popular”, explicó en su momento Penn.

Y es que en este aspecto, los aficionados han tenido participación en decisiones como la ubicación de la tribuna para las barras, la creación y diseño del bar especial en el estadio; la zona en la tribuna que será dedicada para aficionados que estarán de píe alentando; entre otras cosas.



“Se han realizado diferentes eventos en diferentes comunidades como un torneo de equipos de barrio; como una recaudación de juguetes para regalar esta Navidad, entre muchos otros”, contó “El Chiva Mayor”.





Varias de estas actividades surgidas de iniciativas de la propia comunidad y discutidas en el consejo en donde tienen asiento alrededor de 12 personas.

“Es algo que yo nunca había visto desarrollar de esa manera”, aseguró “El Chiva Mayor”, quien ha estado involucrado en apoyar a la MLS desde hace más de una década y fue uno de los dirigentes de barra que vio nacer y morir a Chivas USA.

Por si se lo pregunta, el apodo de Julio no tiene nada que ver con el equipo de MLS desaparecido, sino más bien con Chivas de Guadalajara, el gran amor de su vida.

“Y no lo pienso cambiar, no tiene sentido. Mi amor por Chivas de Guadalajara es eterno y eso no impide que pueda amar a un equipo de MLS como LAFC”, aseguró.

Lo cierto es que la conexión de la nueva franquicia con los aficionados y la comunidad en general empezó en gran forma y promete seguir avanzado.



Academias, campañas de recolección de ayuda ante desastres naturales, presencia en escuelas con altos porcentajes de estudiantes en riesgo de abandonar su educación, entre otros, hacen que a pesar del cierto glamour que LAFC trae entre sus dueños, el blanco y oro que los representa esté calando en el pueblo.

La conexión es tan profunda que más de 2 mil personas podrán decir que sus nombres y mensajes estarán por siempre en el cemento que descansa bajo el círculo central del estadio que estrenará el LAFC en 2018.

“Representamos a nuestra ciudad, una comunidad muy diversa, con aficionados muy inteligentes a los que escuchamos porque son el alma de nuestro club”, dijo al respecto John Torrington, vicepresidente de operaciones deportivas del club.



“Esa es la gran diferencia con otros clubes”, puntualizó “El Chiva Mayor”. “En LAFC la gente que se relaciona con la comunidad y con los aficionados son personas que entienden y viven lo que es la pasión por el fútbol y cómo el fútbol puede cambiar comunidades”.