“Le deseo lo mejor a Carlos Vela en su vida personal, pero no en el terreno de juego”, advirtió Jona Dos Santos

LOS ÁNGELES, California -- Jonathan Dos Santos no usó sus vacaciones solo para trabajar de cara a la pretemporada de MLS y el Mundial de Rusia, sino además para alertar a su gran amigo Carlos Vela, quien arrancará su primera temporada en Los Angeles.

“Será una experiencia soñada para nosotros -con mi hermano- compartir la experiencia de la ciudad y la liga con Carlos”, aseguró el menor de los dos Santos en un día de medios realizado en la que es ahora su ciudad.



Vela se apoyó en los hermanos Dos Santos, no para tomar su decisión de llegar a la MLS, pero sí para teener más detalles del estilo de vida, de las obligaciones y demás asuntos a los que se debe acostumbrar.

Pero si algo quedó claro entre los amigos es que la rivalidad entre Los Ángeles FC, la nueva franquicia de MLS en esa ciudad, y el LA Galaxy, equipo de los hermanos Dos Santos, será real y clara.

“Le deseamos lo mejor en su vida personal, pero no en el terreno de juego”, dijo Jonathan. “Cuando nos toque enfrentarlos la tarea será que no toque el balón, porque sabemos lo peligroso que es y el daño que nos puede causar”.



El menor de los Dos Santos aseguró en otros temas que nunca dudó de su decisión de haber venido a la MLS, a pesar de los malos resultados del equipo en la temporada 2017. “Yo sabía a qué venía, conocía el proceso por el que estaba pasando el equipo y sé que ahora pretendemos ser mejores con los cambios que se han hecho”.

Para el volante del LA Galaxy, fueron sus primeros meses en la MLS, pero la experiencia dejó claras enseñanzas, “hay gente que cree que se viene a la MLS a descansar y pasarla bien. Nada más equivocado. Se trabaja mucho, se llega a un nivel alto físicamente. Yo nunca había estado tan bien como lo estoy ahora mismo”.

No solo la llegada de Vela, sino la de Efraín Juarez y los varios rumores de mexicanos llegando a la MLS han levantado polvareda entre los seguidores de Liga MX y ‘El Tri’, Jonathan cree que no tiene mucho que ver en lo personal pero sí que no serán los únicos. “Cada caso es diferente, pero en el mío quería ser parte de ese nuevo proceso de jugadores en gran momento y cada vez más jóvenes viniendo a la liga”.



Con relación a la venidera Copa del Mundo, Jonathan dijo que la mentalidad del equipo es en principio obtener la mayor cantidad de puntos en la primera ronda, “Ojalá ganar los tres partidos”, y luego soñar por que no con ser campeones. “Nuestra mentalidad es dar lo máximo y llegar lo más lejos posible, y eso incluye el título”.

Y ante el debate de los futbolistas que juegan o no en sus clubes y si recomendaría venir a una liga como la MLS, el menor de los Dos Santos aseguró que no piensa intervenir. “No les diría que cambien de equipo o liga porque es una decisión personal y es difícil con tan poco tiempo para el Mundial”.



Pero aclaró que los seleccionados nacionales están en la misma página, “Hemos hablado entre todos y pase lo que pase cada uno está enfocado juegue o no en llegar en la mejor forma para encarar la última etapa de cara al Mundial”.