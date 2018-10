Comisionado de MLS Don Garber e histórico arquero Brad Friedel, entre los incorporados al Salón de la Fama

Fin de semana grande en Frisco, Texas, donde se inauguró la nueva sede del Salón de la Fama del Fútbol de Estados Unidos con el acto de incorporación de los integrantes de la Generación de 2018.

Con la presencia de las máximas autoridades del fútbol estadounidense, los nuevos integrantes del Salón de la Fama son las campeones mundiales y olímpicas Cindy Parlow Cone y Tiffeny Milbrett, Bob Contiguglia -expresidente de la Federación de EE.UU.-, Brad Friedel -exarquero de la selección nacional-, y Don Garber, Comisionado de la Major League Soccer desde hace 20 años.

Además, el periodista y relator JP Dellacamera fue reconocido por la excelencia en su labor profesional.



JP Dellacamera

El periodista recibió el premio Colin Jose por su trabajo en los medios de comunicación. El relator trabajó en distintos momentos de su carrera para las más prestigiosas cadenas de TV de Estados Unidos y cubrió nueve Copas del Mundo.

"Este reconocimiento es mucho más relevante debido a la participación de la familia Hunt, que tomaron una serie de cajas llenas de recuerdos y la convirtieron en este maravilloso Salón de la Fama", destacó el periodista.

"Tuve la suerte de recorrer el mundo gracias y al fútbol, y de narrar algunos de los goles más relevantes en la historia de Estados Unidos", agregó. "En mi carrera he sido afortunado por poder narrar miles de partidos de fútbol. He conocido y he entrevistado a Pelé, y todavía mantengo esa entrevista en mi teléfono celular", concluyó.





Don Garber

Es, desde hace 20 años, el Comisionado de la Major League Soccer. Durante su gestión, la liga pasó de tener 10 a 23 equipos, que pronto serán 26. Prácticamente en el mismo período, la MLS puede presumir de contar en la actualidad con 18 estadios construidos de manera específica para la práctica del fútbol.

"Estoy orgulloso formar parte de esta generación", señaló Garber. "Si no fuera por Lamar Hunt (uno de los propietarios originales de la MLS, padre de los actuales dueños de FC Dallas y constructores de la nueva sede del Salón de la Fama) hoy no estaría aquí, y no hubiera podido participar de la construcción de la MLS al nivel en la que hoy existe".

"No puedes celebrar el presente a menos que entiendas el pasado. Y eso es lo que la familia Hunt ha hecho al construir esta catedral del fútbol estadounidense", valoró Garber.





El Comisionado ensalzó la actitud y la visión de las familias que fundaron la MLS y que cambiaron el rumbo del fútbol profesional en Estados Unidos. "Desde los momentos inciciales, creo que teníamos al mejor grupo de dueños de todo el ámbito del deporte profesional. Creyeron que este deporte podía convertirse en el deporte de Estados Unidos".

"No siempre fue sencillo. Llegamos a hablar seriamente sobre la posibilidad de cerrar la liga" continuó. "Siempre creí que tienes que dar lo mejor de tí mismo cuando estás en tu peor momento. Hicimos un esfuerzo para construir nuevamente a la MLS desde los cimientos".

"Me enamoré de este deporte 20 años atrás, y decidí hacer todo lo posible para que tuviera éxito. No fue fácil y a veces nos equivocamos. Aprecio a todo el mundo que me ha permitido estar sobre sus hombros para que hoy pudiera estar aquí en este escenario", finalizó Garber.





Dr. Bob Contiguglia

Entre 1998 y 2006 fue el presidente de la Federación de Fütbol de Estados Unidos. Entre sus logros más memorables se encuentran la organización de la Copa del Mundo femenina de 1999, la relocalización del Mundial femenino de 2003 (originalmente asignado a China) en Estados Unidos, la medalla dorada conseguida por el equipo nacional de mujeres en los Juegos Olímpicos de 2004, y la contratación de Bruce Arena como seleccionador del equipo masculino.

"Estoy honrado por ser parte de este deporte, que ha sido mi regocijo durante toda la vida", expresó. "Ahora disfrutamos de una selección femenina fuerte, y en 2002 vivimos la mejor actuación de una selección masculina en una Copa del Mundo".

La vida de Contiguglia -médico nefrólogo- ha estado permanentemente vinculada al deporte del fútbol. "Ahora he vuelto a comenzar, y disfruto entrenando a un equipo de niños menores de 13 años, pese a que esta mañana perdimos", expresó.





Cindy Parlow Cone

La exvolante es una auténtica leyenda de la selección femenina de Estados Unidos, equipo con el que ganó dos medallas doradas en los Juegos Olímpicos, y que alzó la Copa del Mundo de 1999. Entre 2012 y 2013 fue entrenadora de Portland Thorns FC, y actualmente es directora del sistema formativo de North Carolina FC.

"Siempre me quedaré con el recuerdo de esas horas y horas pasadas en los vestuarios. He estado en la selección desde que tenía 17 años", explicó Parlow Cone. "Tenemos una responsabiliadad: no solo entrenar al atleta, sino a la persona. Aprecio mi tiempo en la cancha con los niños".





Brad Friedel

El exarquero (hoy entrenador de New England Revolution) es dueño de una de las carreras profesionales más impresionantes dentro del fútbol estadounidense: Estuvo en activo durante 23 temporadas, 17 de ellas en el más alto nivel de Inglaterra, donde completó una seguidilla de 310 partidos consecutivos como titular.

Friedel tuvo un recuerdo agradable para con la selección estadounidense -con la que completó 82 encuentros- y los clubes para los que jugó: Brondby, Galatasaray, Columbus Crew, Liverpool, Blackburn Rovers, Aston Villa y Tottenham Hotspur.

Con bastante emoción, el exinternacional se tomó además unos segundos para dar las gracias a Sigi Schmid, su primer entrenador en la UCLA dentro del fútbol universitario. "Es un honor enorme haber jugado con los fubolistas con los que jugué", finalizó.





Tiffeny Milbrett

La exdelantera que ganó una medalla de oro en Atlanta 1996 y la Copa del Mundo de 1999 fue la última en ser homenajeada en el acto de entronización en el Salón de la Fama.

"Es fantástico cuando sientes que el honor es todo tiyo por compartir esto", apuntó Milbrett. "Jugué al nivel en el que quería jugar. Disfruté de mi profesión. Mi máxima pasión fue siempre enviar la pelota al fondo de la red".

"Siempre quise llegar a mi máximo nivel en lo personal. Muchos quieren llegar a eso, y tuve la suerte de conseguirlo", añadió.