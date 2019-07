Comienza una jornada de locura: 19 partidos se jugarán en la Semana 18 de la MLS

Esta tarde comienza la Semana 18 de la temporada regular de MLS. La más exigente en lo logístico, la más nutrida en cuanto a juegos, con un total de 19 partidos. Habrán encuentros durante el fin de semana, como siempre. Pero entre miércoles y jueves viviremos una cantidad de acción casi irrepetible en 2019.

NYCFC BUSCA IMPACTAR EN EL ESTE

New York City FC vs Seattle Sounders FC

Miércoles, 3 de julio (7 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Yankee Stadium - Bronx, Nueva York

Los celestes están en una misión. Con cuatro partidos menos que Philadelphia Union, líder de la Conferencia Este, los hombres de Domènec Torrent están primeros en la estadística de puntos ganados por partido jugado (1,73). La actualidad de NYCFC es tan buena que no muchos recuerdan que el cuadro de 'la Gran Manzana' no consiguió su primera victoria oficial del año hasta disputar su séptimo partido.

El hombre del momento en New York City FC (¿En la liga, en general?) es Maxi Moralez, quien comandó a su equipo en la actual racha de 11 partidos sin conocer la derrota. Como ya ocurrió en 2018, el 10 argentino está en una forma increíble, tras marcar 5 goles y entregar 8 asistencias en los últimos seis partidos de liga.



Seattle Sounders definitivamente no contará con los internacionales Raúl Ruidíaz, Jordan Morris y Cristian Roldan, participanets con sus respectivas selecciones de la Copa América y la Copa Oro. Serán duda Nico Lodeiro, Román Torres y Xavier Arreaga, recién regresados de sus compromisos con sus equipos nacionales. Además, el español Víctor Rodríguez se perdió el último encuentro debido a una lesión muscular.

Entre dolencias y convocatorias internacionales, NYCFC no podrá disponer de Heber, James Sands, Sean Johnson y Alexander Callens.

EL LÍDER VISITA A 'LOS LEONES'

Orlando City SC vs Philadelphia Union

Miércoles, 3 de julio (7:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Exploria Stadium - Orlando, Florida

Como puntero bastante sólido del Este, el Union ha hecho gala de un gran sistema de presión, ritmo alto y un fútbol siempre ofensivo, más allá de hacer leves variaciones sobre un sistema 4-4-2 que le ha dado buenos resultados hasta ahora. El sábado Philadelphia cayó 4-2 en su visita al dinámico NYCFC, y en su visita al estado de Florida buscará ganar para que D.C. United, Montréal Impact y hasta Atlanta no logren quitarle el número 1.



En sus cuatro temporadas anteriores en MLS 'los Leones' de Orlando jamás lograron clasificar a los Playoffs. Pero ahora vienen de ganar 2-0 a domicilio frente a Columbus Crew y están muy cerca del séptimo lugar, la puerta de acceso a los Playoffs. El conjunto morado tiene un importantísimo mes de julio por delante. Más allá de albergar el MLS All-Star Game jugará cinco partidos ante rivales de su misma Conferencia. La aventura en serio por entrar a la postemporada comienza ahora.

DOS EQUIPOS QUE ESPERAN

Chicago Fire vs Atlanta United FC

Miércoles, 3 de julio (8 pm ET / MLS Live en ESPN+)

SeatGeek Stadium - Bridgeview, Illinois

El Fire espera -finalmente- poder comenzar a darle la vuelta a la dinámica de buen juego y malos resultados en la que aparece estar atrapado. Chicago armó un plantel interesante para la temporada 2019, pero la suma de talento no está brindando los resultados buscados. En la décima posición de la Conferencia Este y medio de una seguidilla de seis partidos sin triunfos, recibirá esta noche a un Atlanta United ascendente.



Atlanta United, por su parte, aguarda la explosión de Gonzalo 'Pity' Martínez. El ex10 de River Plate todavía no ha logrado jugar en el nivel que se conoció en el fútbol sudamericano, y esta noche -ante las ausencias de Tito Villalba y Ezequiel Barco- volverá a tener una oportunidad para redimirse del penal fallado días atrás en tiempo de descuento frente a Toronto FC.

CHOQUE EN LA TIERRA DE LOS LAGOS

Minnesota United FC vs San Jose Earthquakes

Miércoles, 8 de julio (8 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Allianz Field - St. Paul, Minnesota

¿Un clásico en ciernes? Más que eso, un partido extremadamente interesante en la previa por la realidad de ambos rivales. Para Adrian Heath, entrenador de Minnesota, se trata del partido más importante de la temporada hasta ahora... y algo de eso hay.



El férreo ascenso de San Jose en la tabla de posiciones del Oeste de repente lo han convertido en un rival principal para 'los Loons' en la lucha por entrar a los Playoffs. Si consideramos que LAFC, LA Galaxy y Seattle Sounders 'ya están' clasificados a la postemporada (pese a que falta mucho por recorrer aún), cuatro cupos quedarían vacantes en la Conferencia, que se disputarán entre FC Dallas, Portland Timbers, Minnesota, San Jose, Houston Dynamo, Real Salt Lake, Colorado Rapids, Sporting Kansas City y Vancouver Whitecaps.

EL PUNTERO Y EL ÚLTIMO

Sporting Kansas City vs LAFC

Miércoles, 8 de julio (8:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Children's Mercy Park - Kansas City, Kansas

El último encuentro entre ambos equipos fue en la Semana 1 de la temporada regular. SKC, que venía de demoler a Toluca en la Liga de Campeones de Concacaf, lució como uno de los mejores equipos de MLS y LAFC estaba lejos de dar la seguridad que hoy da como primero en la clasificación general de la liga norteamericana.



El conjunto californiano terminó ganando ese partido con un gol en tiempo de descuento de Adama Diomandé y desde ese momento no ha dejado de comandar el negocio. Sporting, en tanto, hoy ocupa las últimas posiciones. Las lesiones y los malos resultados han llevado al equipo de Peter Vermes a esta situación poco habitual. ¿Conseguirá SKC revivir y finalizar la temporada regular entre los 7 primeros clasificados de la Conferencia Oeste?

LA FUERZA NARANJA NECESITA MANTENERSE A FLOTE

Houston Dynamo vs New York Red Bulls

Miércoles, 3 de julio (9 pm ET / MLS Live en ESPN+)

BBVA Stadium - Houston, Texas

Para Houston Dynamo este encuentro es de suma importancia. Tras perder cuatro de sus últimos cinco encuentros el club texano ha bajado hasta la séptima posición de la Conferencia Este, al tiempo que Real Salt Lake y Portland Timbers merodean la ansiada plaza de entrada a los Playoffs.

Un dato a tener en cuenta: el Dynamo ya ha jugado más de la mitad de sus partidos como local de este año, y tras el fin de semana deberán enfrentarse a LAFC, Atlanta, Toronto y Seattle: un panorama para nada sencillo.



Para Red Bulls el partido no parece de vida o muerte y quizás decida reservar algo de fuerzas para el choque del fin de semana ante Atlanta United.

LOS 500 COMO OBJETIVO

Real Salt Lake vs Columbus Crew SC

Miércoles 3 de julio (10 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Rio Tinto Stadium - Sandy, Utah

Es el último partido del miércoles. Un desesperado Columbus -con 10 derrotas en su más recientes 12 partidos- intentará sacar fuerzas para puntuar con un plantel lleno de bajas debido a las lesiones y las convocatorias internacionales.

Pero no todas son malas noticias para el club del estado de Ohio. Horas atrás anunciaron el fichaje del extremo costarricense Luis Díaz como jugador franquicia joven.



Por el lado de RSL, si el arquero Nick Rimando inicia el partido de esta llegará a su encuentro número 499 en Major League Soccer.



DUELO DE ENTRENADORES NUEVOS

Colorado Rapids vs New England Revolution

Jueves, 4 de julio (9 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Dick's Sporting Goods Park - Commerce City, Colorado

Rapids y Revs cambiaron recientemente a sus entrenadores... y la vida les vuelve a sonreír. Conor Casey y Bruce Arena -respectivamente- han vuelto a dar cierto clima de libertad en el vestuario y en el terreno de juego. Definitivamente, el ánimo cambió en ambos equipos.



Volviendo a un fútbol más natural y simple -sin tanta obsesión por los aspectos tácticos- los dos rivales del jueves por la noche han conseguido no solo sumar los puntos que no lograban con sus anteriores técnicos, sino dejar una impresión mucho más favorable en sus partidos más recientes.

REVOLUCIÓN JUVENIL EN EL NORTE DE TEXAS

FC Dallas vs D.C. United

Jueves, 4 de julio (9 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Toyota Stadium - Frisco, Texas

La venta del volante central Carlos Gruezo al Augsburg habla bien a las claras de la confianza de FC Dallas en valores jóvenes como los de Edwin Cerrillo y Brandon Servania, titulares en los últimos cuatro partidos debido a las convocatorias internacionales del ecuatoriano y de Bryan Acosta.



Con Paxton Pomykal y Jesús Ferreira asentados como titulares, y la presencia del emergente Ricardo Pepi, Dallas es el rey del desarrollo juvenil dentro de MLS.

FUEGOS ARTIFICIALES

LA Galaxy vs Toronto FC

Jueves, 4 de julio (10:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Dignity Health Sports Park - Carson, California

¿Quién encenderá los fuegos artificiales en el Día de la Independencia en Estados Unidos?

Un Alejandro Pozuelo más ofensivo -el español jugó prácticamente de delantero centro en los últimos encuentros-, más la incursión del debutante Jacob Shaffelburg por las bandas, han permitido a Toronto FC enderezar recientemente el rumbo. Sin los internacionales estadounidenses Jozy Altidore, Michael Bradley y Omar Gonzalez el cuadro escarlata se las ha arreglado para ser competitivo frente a Atlanta United y D.C., equipos antes los que cosechó cuatro puntos la semana pasada.