¿Clint Dempsey 'super suplente'? El cuerpo técnico de Seattle Sounders no descarta esa posibilidad a futuro

Brian Schmetzer está frente a una difícil situación. El entrenador de Seattle Sounders se verá forzado determinar pronto si de ahora en adelante Clint Dempsey -el máximo ídolo del club, parte fundamental de la selección estadounidense en los últimos años- mantendrá su lugar casi inamovible en el once titular del conjunto esmeralda o si iniciará los partidos desde el banco de suplentes.

Dempsey no estuvo entre los once inicialistas el fin de semana, cuando Seattle derrotó por 3-1 a Minnesota United, en el primer triunfo de la temporada para la escuadra de la región de Cascadia. 'Deuce' jugó la media hora final y fue el autor de una sistencia para Jordy Delem.



¿Qué pasará de ahora en más? "Si comparan a Clint (Dempsey), Nico (Lodeiro) y Cristian (Roldán) como 10, cada uno de ellos tiene diferentes características en esa posición, pero todos funcionan", señaló Schmetzer tras la práctica del miércoles. "Todo el equipo tiene una química. Nuestros primeros 30 minutos fueron buenos. Creo que Cristian puede jugar con cualquier compañero. Will (Bruin) también lo puede hacer probablemente. Fue una buena actuación en general", señaló en referencia a la victoria frente a 'los Loons'.

Sin definirse por completo sobre la situación, Schmetzer cree que Dempsey es más efectivo en los segundos tiempos. El atacante marcó 29 de sus 52 goles en la MLS después del descanso; una diferencia que -por la mínima- valida el pensamiento del entrenador.



El head coach sabe que la resolución no es sencilla. "No creo que a Clint Dempsey le satisfaga otra cosa que no sea ser titular y marcar goles. Eso es lo que ha hecho en toda su carrera. No hemos tomado todavía ninguna decisión todavía".

Con muchas posiciones sin un dueño 'estable' -y varios jugadores que intentarán recuperar sus lugares tras superar sus lesiones- los Sounders tendrán más variantes en su camino hacia el verano. 'Deuce' Dempsey no siempre será titular. Pero quizás el equipo se vea beneficiado de esa mayor amplitud de posibilidades.