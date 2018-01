Claudio Borghi vería con buenos ojos la posibilidad de trabajar como entrenador en la MLS

"En Estados Unidos cuando se ponen a hacer algo, lo hacen bien y en serio”, explicó el ex seleccionador de Chile en diálogo exclusivo con FutbolMLS.com.

La MLS despierta mayor interés en el mundo, al punto de que en una charla de fútbol cualquiera puede surgir como tema de conversación. Así ocurrió días atrás con el entrenador argentino Claudio Borghi, quien manifestó su interés por llegar en un futuro a la liga estadounidense.

“La MLS es muy atractiva para dirigir. Tiene buenos proyectos y sería un cambio de vida interesante para mí y mi familia”, había dicho el exseleccionador de Chile en una entrevista con Radio Rivadavia de Buenos Aires. Ese fue un disparador para buscar al “Bichi” y saber algo más de su visión del “soccer”.



“Los gringos cuando se ponen a hacer algo, lo hacen bien y en serio”, aseguró el exseleccionador de Chile por vía telefónica a FutbolMLS.com. Y destacó: “No sólo apuntan a lo deportivo, sino a un crecimiento integral de la persona. Siempre me ha gustado eso de integrar el deporte y los estudios, o que algunos chicos puedan ejercer ambas funciones”.

Hace casi dos años que Borghi es comentarista deportivo y aunque reconoce que ofertas para dirigir no le han faltado, desde entonces, su familia es prioridad al tener hijos en edad universitaria por lo que salir de Chile, donde radica, se torna complejo. “Salvo que se trate de una propuesta demasiado interesante como para negarse”, deslizó.

Gerardo Martino en la MLS, ¿produce una atención diferente por la MLS?



“Evidentemente, hay técnicos que van detrás de una fama, de un dinero, de un proyecto o de una calidad de vida; nosotros somos como la gente misma, buscamos distintas alternativas, pero ver al 'Tata' dirigiendo en Estados Unidos es llamativo, creo que apostaron a alguien que pueda darles prestigio y crecimiento”, indicó.



¿Más entrenadores hispanos de trayectoria reconocida podrían acelerar la evolución de la MLS?

“Es un mercado que para los técnicos sudamericanos no está muy abierto, sí he visto muchos latinos con escuelas de fútbol, pero no a nivel profesional”, dijo y luego insistió: “(Jürgen) Klinsmann dirigió la Selección de Estados Unidos, tal vez se vuelcan más a un fútbol europeo, algo más parecido a lo que tienen, y si quieren cambiar el estilo ahí sí deberían buscar a un latino”.

El exvolante campeón mundial con Argentina en México 1986 no encuentra similitud entre la MLS y el fútbol sudamericano, pese a que ésta cuenta con muchos hispanos: “Tiene que ver más con un estilo inglés, de ida y vuelta, más físico, con trazos largos, quizás sin tanta técnica, pero es el fútbol que tienen e irán creciendo de acuerdo a su forma de ser”.



De pronto, la charla remite a los ’70, cuando Pelé, Franz Beckenbauer y Johan Cruyff, entre otros, llegaron a Norteamérica para plantar la semilla del “soccer”, muy distinto al objetivo actual de la MLS: captar jóvenes de alta proyección. “En la época del Cosmos, la liga de EE.UU. no ‘prendió’ como debería haberlo hecho; tras un cese, la liga volvió con nombres importantes para darle una trascendencia mayor y ver cómo funcionaba, si ahora van jugadores jóvenes es porque quieren darle otra cara al campeonato gringo y eso lo hará crecer más”.

Entre los apuntados por la MLS está el argentino Ezequiel Barco (Independiente), por quien Atlanta United está dispuesto a desembolsar alrededor de 16 millones de dólares.



“Barco es un jugador extraordinario, quizás le vendría bien (ir a la MLS) porque podría seguir creciendo, que lo terminen de formar porque tiene algunos inconvenientes de formación y tal vez ver la vida desde otra perspectiva, y aspirar todavía a Europa porque es muy joven (tiene 18 años)”, opinó al respecto Borghi, con pasado como jugador en el “Rojo” de Avellaneda.

Para cerrar, el argentino se refirió a la ausencia de EE.UU. y Chile en la Copa Mundial Rusia 2018. Si bien son países diferentes, entiende que el futuro estadounidense es más alentador.

“Chile tuvo una generación de muchos resultados y ahora tendrá una transición importante, su nivel va a bajar y no hay dónde elegir mucho. EE.UU. está creciendo con otras selecciones, entonces se le hará más fácil, y hablo de uno o dos Mundiales, porque Chile debe volver a trabajar en divisiones inferiores y no lo ha hecho en mucho tiempo, entonces los frutos serán diferentes”, concluyó.