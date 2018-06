Clásico neoyorquino: David Villa y NYCFC vuelven a enfrentarse a Red Bulls, su 'bestia negra'

El Clásico Neoyorquino (o el Derbi del Río Hudson, como prefieren llamarlo algunos) es uno de los enfrentamientos más emocionantes del fútbol estadounidense. Si bien su historia todavía es breve -se juega desde 2015-, nadie duda a esta altura que estamos frente a una de las rivalidades más viscerales de la MLS y la Copa Abierta de Estados Unidos, certamen que vuelve a enfrentar a New York Red Bulls y New York City FC una vez más el miércoles por la noche (7:30 pm ET) en el Red Bull Arena de la localidad de Harrison, Nueva Jersey.

Este clásico -que en términos absolutos hasta ahora se ha decantado para el lado del conjunto taurino- tiene un historial rico en el historial de ambos clubes.



2015: LA ERA DE LA INOCENCIA

En la temporada de ingreso de New York City FC a la MLS las cosas fueron fáciles para los Red Bulls en los tres clásicos de la temporada regular:

- New York Red Bulls 2-1 NYCFC (10 de mayo) -- Dos goles anotados por Bradley Wright-Phillips

- NYCFC 1-3 New York Red Bulls (28 de junio) -- Bradley Wright-Phillips (1)

- New York Red Bulls 2-0 NYCFC (9 de agosto) -- Bradley Wright Phillips (1)



2016: LA 'BODA ROJA'

El curso del segundo año de este derbi comenzó con una goleada histórica en Yankee Stadium:

- NYCFC 0-7 New York Red Bulls (21 de mayo) -- Bradley Wright-Phillips (2)

- NYCFC 2-0 New York Red Bulls (3 de julio) -- David Villa (1)

- New York Red Bulls 4-1 NYCFC (24 de julio) -- Bradley Wright-Phillips (2)



2017: EL 'RENACIMIENTO' CELESTE

El año de la recuperación de New York City FC comenzó con una caída ante el eterno rival en la Copa Abierta:

- New York Red Bulls 1-0 NYCFC (14 de junio)

Pero en la temporada regular el año fue todo para el conjunto del barrio del Bronx:

- New York Red Bulls 0-2 NYCFC (24 de junio)

- NYCFC 3-2 New York Red Bulls (6 de agosto) -- David Villa (3) / Bradley Wright-Phillips (2)

- New York Red Bulls 1-1 NYCFC



2018: EL IMPERIO CONTRAATACA

Hace apenas un mes, los Red Bulls volvieron a propinarle una nueva goleada histórica a New York City FC:

- New York Red Bulls 4-0 NYCFC (5 de mayo) -- Bradley Wright-Phillips (1)



'BWP' VS. 'EL GUAJE', PROTAGONISTAS EXCLUYENTES

Desde 2015 en adelante, Bradley Wright-Phillips y David Villa son referencia goleadora en la MLS. Desde 2015 en adelante, ambos luchan cabeza a cabeza en la tabla de artilleros de la primera división norteamericana.

- 2015: David Villa (18 goles), Bradley Wright-Phillips (17) /// Botín de Oro: Sebastian Giovinco (22)

- 2016: Bradley Wright-Phillips (24 goles, Botín de Oro), David Villa (24)

- 2017: David Villa (22 goles), Bradley Wright-Phillips (17) /// Botín de Oro: Nemanja Nikolic (24)

En la temporada regular de 2018, Bradley Wright-Phillips es de momento el segundo máximo goleador de la MLS (9 tantos en 12 partidos). David Villa ocupa en este momento la cuarta plaza, con 8 tantos en 11 encuentros.

Teniendo en cuenta los enfrentamientos entre Red Bulls y New York City FC, el inglés lleva una clara ventaja, con 11 goles. En el mismo lapso, el español marcó cuatro tantos.



LA COPA ABIERTA, UN TORNEO QUE HASTA AHORA HA DADO LA ESPALDA A NYCFC

En sus tres experiencias anteriores, New York City FC jamás pudo superar la cuarta ronda del certamen:

- En 2015, el conjunto celeste fue eliminado por penales por New York Cosmos (representante en ese momento de la NASL), tras igualar 2-2.

- En 2016, New York City FC volvió a caer frente a New York Cosmos, equipo que lo derrotó por 0-1.

- En 2017, los Red Bulls se impusieron a NYCFC por 1-0.

En las últimas tres temporadas el saldo fue más positivo para los Red Bulls en la competición de copa doméstica:

- En 2015, el club taurino llegó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Philadelphia Union.

- En 2016, Red Bulls quedó fuera en octavos de final por un marcador de 2-1.

- En 2017, el equipo de Nueva Jersey llegó a la final de la Copa Abierta, pero fue derrotado en la final por 2-1 ante Sporting Kansas City.