Christian Ramírez tras su convocatoria a Team USA: "Siempre soñé con esta oportunidad"

Cuando Christian Ramírez tenía 14 años, a su mamá le aseguraron que su hijo sería convocado al seleccionado de Estados Unidos. Pero el llamado se tardó hasta este enero, cuando con 26 de edad, el ahora delantero de Minnesota United en la MLS fue seleccionado para el amistoso ante Bosnia Hergezovina.

Pasaron 12 años que no mermaron el sueño ni la emoción al recibir el llamado. “Mi mamá lloró y me dijo que Dios le estaba cumpliendo a pesar de que en ese entonces finalmente nunca llegó la llamada que le prometieron”, le contó ‘Supermán’ Ramírez a FutbolMLS.com.

“Ibamos a mercar con mi mamá y mi esposa en el carro, cuando ví que me llegaba un correo electrónico de US Soccer”, dijo. En la siguiente luz roja le pedí el favor a mi mamá que se pasara a manejar para yo leerlo, y a medida que leía la convocatoria ellas empezaron a llorar”.



Y es que la historia de Christian es un constante callar bocas. Desde juvenil, universidad, USL, NASL, MLS y ahora el seleccionado nacional. “En ocasiones el resultado del trabajo duro no se ve”, aseguró Ramírez. “Mi camino ha sido duro y difícil, pero con el trabajo y la gente a mi alrededor yo he creído cada vez más en mis talentos”.

Para muchos la convocatoria puede ser solo un asunto temporal, pues el hecho de que Estados Unidos no haya clasificado al Mundial de Rusia 2018 hace que poco se pueda a apostar por este grupo.

“Al final uno tiene que salir a jugar con todo lo que tiene, porque no sabe quien lo está viendo e impactará su carrera a futuro” dijo ‘Supermán, quien sabe que aún sin Mundial, se espera mucho de este grupo “Estos jugadores estarán encargados de mostrar a los entrenadores y público que el futuro está en buenas manos”.



“Es una motivación para todos demostrar que eso de no clasificar a un Mundial no puede volver a pasar”, insistió.

Ramírez es estadounidense de familia colombiana. Padre, madre, dos hermanos y una hermana componen el núcleo. “Siempre nos han mostrado la cultura, el cariño y el fútbol de Colombia y me siento muy conectado a la comunidad”, aseguró al tiempo que contó que vivió cinco años en el país sudamericano al que no visita frecuentemente.

Por supuesto, ‘Supermán’ también ha tenido que luchar contra alguna que otra Kriptonita, “Por una época en la Universidad le perdí el amor al fútbol, pensaba que no tenía nada más para dar”, contó. Pero claro, como el superhéroe, Christian se paró a luchar, “cuando me mudé de escuela me reencontré con ese amor”.



Ahora, Ramírez arranca un 2018 inmejorable. Con los ojos puestos en comenzar su segunda temporada en MLS, primera convocatoria al seleccionado estadounidense y el nacimiento próximo de su hija Zara.

“Siempre esperé jugar en la primera división de mi país, y siempre soñé con representar a Estados Unidos. Ahora quiero ir y hacer todo lo que pueda para ayudar al equipo. Después, tener una gran temporada y seguir siendo convocado”. puntualizó.