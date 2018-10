Chicago Fire fue galardonado en los Leaders Sports Awards por su extraordinaria labor humanitaria

Esta no es la primera vez que el Chicago Fire es reconocido por su extraordinaria labor social. En 2016, fue galardonado con el Beyond Sport Team of the Year (Equipo del Año Más Allá del Deporte), y en 2015 con el Robert Wood Johnson Team of the Year, ambos reconocimientos por sus esfuerzos en programas de caridad. Este mismo año, también estuvo entre los finalistas al Equipo Deportivo Humanitario de ESPN.