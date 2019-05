Chelsea y New England Revolution juegan contra el antisemitismo y la discriminación

Esta noche, Chelsea y New England Revolution jugarán en Gillette Stadium (8 pm ET, FOX Sports 1) un partido con fines benéficos y que lleva por nombre "Silbato Final al Odio" ("Final Whistle on Hate"), con la intención de generar conciencia y combatir el antisemitismo y los crímenes de odio en todo el mundo.

Detrás del liderazgo de Robert Kraft, el propietario y operador de New England Revolution, y Roman Abramovich, dueño del Chelsea, se alínean 15 organizaciones que se beneficiarán con lo recaudado por este encuentro, incluyendo al Congreso Judío Mundial, la sinagoga Tree of Life, la Liga Antidifamación, el Trust Educativo sobre el Holocausto, y la organización Kick It Out. Adicionalmente, tanto Abramovich como Kraft donarán cada uno un millón de dólares.