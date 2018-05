Cerca de convertirse en leyenda: Peter Vermes extiende hasta 2023 su contrato con Sporting KC

Si ya no lo es, Peter Vermes va en camino a convertirse en un símbolo de Sporting Kansas City.

El club de la MLS anunció el lunes que su entrenador y director deportivo ha firmado una extensión de su contrato, que lo mantendrá en SKC al menos hasta el final de la temporada 2023.



"Después de 12 años y medio aquí, en muchos sentidos he puesto en este lugar el trabajo de toda mi vida", declaró Vermes al periódico Kansas City Star. "La razón por la que el grupo propietario ha hecho un compromiso y por qué me he comprometido con ellos es que si bien hemos tenido mucho éxito a lo largo de los años, todavía tenemos muchas cosas por hacer. Todos estamos comprometidos con eso, y eso me incluye".

"Aquí está mi corazón", insistió el técnico.

Vermes, de 51 años, lidera a Kansas City como director deportivo desde 2006 -cuando el equipo era conocido como 'Wizards'- y se sumó como entrenador del equipo en agosto de 2009, lo que lo ha convertido en el único entrenador en la era moderna de Sporting Kansas City. El exjugador de la MLS y la selección de Estados Unidos es, además, el entrenador más ganador en la historia del equipo y ha llevado a la franquicia a los Playoffs en siete temporadas consecutivas.



Desde la llegada de Vermes al equipo, Sporting Kansas City ha ganado cuatro títulos: la MLS Cup de 2013, y las Copas Abiertas de 2012, 2015 y 2017. El sábado el tècnico consiguió su victoria 150 desde los banquillos, gracias al triunfo por 1-0 ante Colorado Rapids, lo que sirvió para que su conjunto se mantenga en la primera posición de la Conferencia Oeste. El miércoles (7:30 pm ET | ESPN+), Sporting Kansas City enfrentará a Atlanta United, líder de la Conferencia Este y la clasificación general.