MLS

Carlos Vela y los hermanos Dos Santos se enfrentarán por primera vez el 31 de marzo

LAFC es la franquicia de expansión de la MLS que debutará en este 2018 y las expectativas para el cuadro angelino están por los cielos.

Para poder estar a la altura de las expectativas, Los Ángeles Football Club cuenta ya en su plantel con figuras como Carlos Vela y el técnico Bob Bradley. Pero el camino no será para nada sencillo, tendrán que encarar y hacer auténticos partidazos para aspirar a los primeros puestos.

Uno de los atractivos con los que contará la MLS esta temporada, es el nacimiento de una nueva rivalidad en la ciudad de Los Ángeles, en la que la estrella mexicana del LAFC será protagonista por enfrentarse a sus compañeros de selección mexicana y amigos de toda la vida, Giovani y Jonathan Dos Santos del LA Galaxy.



Carlos Vela llegará a Los Ángeles en enero, según confirmó su nuevo equipo LAFC UniMás 0 Compartir



Estos son los 10 partidazos del LAFC que no te puedes perder este 2018.

1. Seattle Sounders vs. LAFC | 4 de marzo| 17:00

Debutan nada más y nada menos visitando al campeón de la Conferencia Oeste, que además cuenta con estrellas consagradas de la liga como Clint Dempsey y Nico Lodeiro.

2. LA Galaxy vs. LAFC | 31 de marzo | 15:00

Nace el Derby de LA. La primera vez que lo enfrenten será en el patio de los hermanos Dos Santos. Vela tendrá que ingeniárselas para ser la peor pesadilla de sus amigos de la selección mexicana en las canchas MLSeras.

3. Atlanta United vs LAFC | 7 de abril | 17:00

¿Bradley tendrá los arrestos para ganarle la partida al “Tata” Martino, su arsenal ofensivo y su poderío como local en Atlanta?



Nicolás Lodeiro celebra llegada de su compatriota Diego Rossi al LAFC: “Sin dudas le va a ir muy bien” Univision Deportes Network 0 Compartir

4. Vancouver Whitecaps vs LAFC | 13 de abril | 22:30

El cuadro canadiense sorprendió el año pasado y con los refuerzos para este año busca establecerse como candidato. El delantero charrúa Diego Rossi tendrá que arreglárselas para superar a la muralla Kendall Waston.

5. LAFC vs. Seattle Sounders | 29 de abril | 21:00

El debut en casa, el Banc of California Stadium, será casi igual de complicado que el debut en la MLS, contra el mismo rival, pero con la presión de hacerlo bien ante su gente.

6. LAFC vs NYCFC | 13 de mayo |20:30

Duelo cosmopolita entre los dos vecinos incomodos que se incorporaron a la liga recientemente para hacerle la vida de cuadritos a sus respectivos antagonistas de la ciudad. David Villa vs. Carlos Vela, duelo que no se veía desde que el ‘Guaje’ dejara al Atleti.



7. Portland Timbers vs LAFC | 19 de mayo | 15:00

Una de las visitas más difíciles que pueden encarar los Angelinos será en Portland, donde juega el MVP de la MLS, el genio argentino Diego Valeri.

8. LAFC vs LA Galaxy | 26 de julio | 22:30

Primer Derby angelino en casa. Oportunidad de dejarle muy en claro a Giovani y Jonathan, que en la ciudad solo hay espacio para el reinado de un seleccionado mexicano.

9. Toronto FC vs LAFC | 1 de septiembre | 20:00

Visita que de por si representa un larguísimo y agotador viaje, pero que se complica aún más considerando que el rival es el flamante campeón de la MLS que además lo consiguió de manera brillante.



10. LAFC vs Houston Dynamo | 18 de octubre | 22:30

Duelo de goleadores mexicanos. Erick “Cubo” Torres de frente con Rossi y Vela, en un encuentro que podría definir al campeón de goleo del 2018.