Carlos Vela y LAFC avanzan a los octavos de final de la Copa Abierta de Estados Unidos

La jornada del martes fue bastante prolífica para los clubes de Major League Soccer, en su debut en la cuarta ronda de la Copa Abierta de Estados Unidos.

HOUSTON DYNAMO 3 vs AUSTIN BOLD 2

Al campeón vigente de la Copa Abierta le costó algo más de la cuenta el partido frente a su vecino de estado. Si bien en el primer tiempo todo fueron flores para el Dynamo -gracias a los goles de Tomás Martínez, Ronaldo Peña y Matías Vera- en la segunda parte el equipo de USL por poco logra poner en aprietos a Houston merced a las anotaciones de Xavier Báez e Isaac Promise.



REAL SALT LAKE 0 vs LAFC 3

El líder de la MLS mantuvo la forma en su debut en la Open Cup y derrotó a domicilio por 3-0 a Real Salt Lake. Carlos Vela, Lee Nguyen y Adama Diomandé marcaron para el conjunto californiano, en el que -sobre el final del partido- pudo debutar el salvadoreño Rodolfo Zelaya, quien tuvo una participación determinante en el tercer gol de LAFC.



NEW YORK RED BULLS 2 vs NEW ENGLAND REVOLUTION 3

El nuevo entrenador de los Revs ejerce de talismán. En el segundo partido bajo las órdenes de Bruce Arena, New England cosechó su segunda victoria consecutiva y como visitante. Tras derrotar en California a LA Galaxy, el club de las afueras de Boston volvió a sorprender y avanzó a la quinta ronda de la Copa Abierta gracias a un gol en tiempo de descuento. Tom Barlow y Cristian Cásseres Jr anotaron para los locales. Juan Agudelo y un doblete de Teal Bunbury dieron el triunfo al Revolution.







SAN JOSE EARTHQUAKES 4 vs SACRAMENTO REPUBLIC 3

Lluvia de goles en el duelo del norte del estado de California. Pese a estar perdiendo en los primeros minutos del encuentro los Quakes de Matías Almeyda consiguieron reponerse con las anotaciones de Magnus Eriksson, Cristian Espinoza y el georgiano Vako (en dos ocasiones). Para el Republic los goleadores fueron Sam Werner, Villyan Bijev y Drew Skundrich.



COLUMBUS CREW SC 1 vs PITTSBURGH RIVERHOUNDS 0

El solitario gol de David Accam (asistido por Pedro Santos) fue suficiente para que el Crew lograra imponerse a Pittsburgh y acceder a los octavos de final de la Copa Abierta de Estados Unidos.



SAINT LOUIS FC 2 vs CHICAGO FIRE 1

El primer traspié importante de un equipo de MLS en el certamen de eliminación directa lo vivió el Fire, que cayó en su visita al Saint Louis FC, un equipo que milita en la USL Championship. Austin Martz y Guy Abend anotaron para los locales, mientras que Nemanja Nikolic -de penal- descontó para Chicago.



EL PROGRAMA DE PARTIDOS DEL MIÉRCOLES

La actividad de la Copa Abierta se incrementa esta noche, con una buena cantidad de compromisos por la cuarta ronda.

NYCFC SE ENCOMENDARÁ A SUS CHICOS

New York City FC vs North Carolina FC

Belson Stadium — Queens, Nueva York

7:00 PM ET (ESPN+)

El entrenador Domènec Torrent confirmó que los juveniles Juan Pablo Torres, Keaton Parks, Justin Haak y Danny Bedoya serán titulares en el encuentro de esta noche frente a los exCarolina RailHawks.



Ante un rival de segunda división, el conjunto celeste decidió dar la oportunidad a futbolistas que habitualmente no cuentan con minutos de calidad y que no han tenido posibilidad hasta ahora de estar en un partido desde el inicio.

PODER JUVENIL EN EL NORTE DE TEXAS

FC Dallas vs OKC Energy

Westcott Field — Dallas, Texas

8:00 PM ET (ESPN+)

La de esta noche será la ocasión adecuada para observar el fútbol de Ricardo Pepi, producto de la cantera de FC Dallas y figura del North Texas SC. Con 16 años, el jugador tiene siete goles y seis asistencias en partidos de la USL League One esta temporada.



IKE OPARA RECIBE A SU EXEQUIPO

Minnesota United FC vs Sporting Kansas City

Allianz Field — St. Paul, Minnesota

8:00 PM ET (ESPN+)

En enero Ike Opara fue transferido de Sporting Kansas City a Minnesota United FC, en una de las operaciones más importantes del invierno. El exDefensor del Año de MLS tuvo éxito en SKC, y ahora enfrentará a su anterior club por primera vez.



EL RENOVADO CLÁSICO DE CASCADIA

Seattle Sounders FC vs Portland Timbers

Cheney Stadium— Tacoma

June 12 - 10:30 PM ET

Una de las rivalidades más profundas de MLS llega esta noche al ámbito reducido del Cheney Stadium, donde juega el filial de los Sounders en ligas menores.

Con bajas en ambos equipos debido a las convocatorias internacionales por diversas selecciones, Seattle y Portland juegan por algo más que un simple emparejamiento en la Copa Abierta.



En otros partidos...

- D.C. United recibirá a Philadelphia Union (7 pm ET | ESPN+) en un duelo de dos de los líderes de la Conferencia Este.

- FC Cincinnati se reeconontrará con Louisville City, un viejo rival de la USL (7:30 pm ET | ESPN+).

- Orlando City SC, que hizo una buena Copa Abierta de Estados Unidos en 2018, buscará repetir esas sensaciones este año. El camino para 'los Leones' comienza con la visita a Memphis 901 (8:30 pm ET | ESPN+).

- Colorado Rapids quiere extender la racha positiva de las últimas semanas en MLS cuando reciba esta noche a New Mexico United (9 pm ET | ESPN+)

- Orange County FC, el único equipo 100% amateur que todavía está con vida en la U.S. Open Cup jugará frente al LA Galaxy (10:30 pm ET | ESPN+).