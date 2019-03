Carlos Vela y la salida de Gio dos Santos: "Galaxy se va a arrepentir de haberlo dejado ir"

Vela de inmediato dejó en claro su apoyo para Gio. “Pero él sabe que en las buenas y más en las malas, cuenta conmigo para lo que sea y yo siempre lo voy a apoyar. Siempre voy a estar ahí para él”, apuntó. Obviamente no se esperaba menos de ‘El Bombardero’ al referirse al complicado momento por el cual pasa su gran amigo. Pero Vela cerró el tema con una sentencia. “Estoy muy tranquilo porque sé que al lugar que vaya va a demostrar el gran jugador que es, y seguramente Galaxy se va arrepentir de haberlo dejado ir”, tiró como colofón a su respuesta. Segunda temporada en MLS y capitanía Tras tener un muy buen partido inaugural de MLS 2019, Vela fue elogiado por algunos de sus compañeros, como el defensor Jordan Harvey, quien aseguró que cuando el mexicano domina a sus rivales como lo hizo este domingo, todos en el equipo saben que hay que dominar.



“No soy y una persona que va a gritar a mis compañeros ni a regañar porque no es mi estilo”, apuntó el nacido en Cancún sobre su forma de llevar la banda de capitán.

Ese liderazgo, según número 10 de LAFC, llega en forma de trabajo. “La forma de que ellos (sus compañeros ) vean que soy el líder es dejándome todo en la cancha, intentando en cada balón que me dan hacer algo productivo por ellos”, aseguró.

“Yo sé que cuando tengo un buen día, todos me siguen y están detrás de mi apoyándome y dándome armas para que pueda lucir y hacer cosas creativas en el ataque. Eso es algo que uno agradece y le da confianza para intentar todo tipo de cosas”, correspondió Vela a las palabras de Harvey.

Para cerrar, el mexicano descomprimió un poco el concepto ya conocido de que su entrenador, Bob Bradley, le pidió intentar llegar al nivel del argentino Lio Messi. “Yo solo trato de jugar fútbol, es difícil de por sí. Y luego de que Bob dijo que quiere que sea como Messi.. Conocemos a Bob, algunas veces está loco”, soltó Vela entre sonrisas.