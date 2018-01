¿Carlos Vela y 'Chicharito' juntos en LAFC? "Depende de Will Ferrell", dice el entrenador Bob Bradley

¿Carlos Vela y Chicharito Hernández juntos en la MLS? Ese es el deseo de Will Ferrell.

¿Carlos Vela y Chicharito Hernández juntos en la MLS? Ese es el deseo de Will Ferrell. Reuters

La temporada 2018 de la MLS está a la vuelta de la esquina. La sensación de inmediatez se palpa en todos los equipos de la liga, pero quizás un poco más en Los Angeles FC, el único equipo que debutará en la liga este año.

Bob Bradley -entrenador del nuevo conjunto californiano- visitó este viernes los estudios del programa Nación ESPN, de la cadena ESPN, donde se refirió a varias cuestiones vinculadas con su nuevo equipo.



En primer lugar, el ex seleccionador de Estados Unidos y Egipto aseguró que mantiene permanente contacto con el jugador franquicia mexicano Carlos Vela. "He hablado con él", señaló Bradley. "A él le encanta enviar mensajes de texto. Siempre me envía sugerencias sobre buenos jugadores. Es muy bueno con los emojis también. Está muy involucrado. Está enterado de cada movimiento que hacemos".

¿Hay nombres de jugadores mexicanos dentro de las sugerencias hechas por 'el Bombardero'? "Me recomienda todo tipo de futbolistas. No puedo decir todos los nombres", respondió de manera lacónica aunque caballerosa el entrenador.



Muchos en México temen que el arribo de Carlos Vela a la MLS pueda afectar en sentido negativo sobre el rendimiento del atacante en la Copa del Mundo que se jugará este año en Rusia. "Creo que su llegada a la MLS le ayudará", manifestó el técnico de LAFC. "Ya ha concluido su etapa con Real Sociedad, ahora tendrá un poco de tiempo libre. Comenzará aquí su pretemporada en el final de enero. La temporada de la MLS iniciará en marzo. Y todo lo vinculado con su responsabilidad con LAFC nos va a ayudar a ser un buen equipo. Entrenará bien para estar en buenas condiciones con Juan Carlos Osorio y México".



Uno de los propietarios minoritarios de Los Angeles FC es el comediante Will Ferrell, quien tiempo atrás conminó a través de los medios al delantero Javier 'Chicharito' Hernández para que se sumara al nuevo equipo de la MLS. "¿Si hay alguna novedad sobre el tema? Esa es una pregunta para los propietarios", respondió con una sonrisa Bradley. "Desde el punto de vista técnico, 'Chicharito' es un gran jugador. Tiene una gran personalidad. Es un tremendo goleador", valoró. "Si Will Ferrell y el resto de los propietarios lo pueden traer, yo me las puedo arreglar para ubicarlo en la cancha para que marque goles".