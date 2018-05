Carlos Vela sobre Rafa Márquez: "Si hay que cargarlo, lo cargamos. O hasta mi puesto le doy"

LOS ÁNGELES, California -- Tras su quinto partido sin perder, con una asistencia más y seis victorias en nueve partidos, Carlos Vela y su LAFC sienten la confianza para dejar volar sus conceptos e ilusiones. el mexicano incluso habló de ‘El Tri’ y un icónico en su país como Rafael Márquez.

“Sobran las palabras para decir lo que representa para todo el jugador mexicano. Ha sido, es y será un ejemplo para todos”, dijo el nacido en Cancún cuando se le pregunto por la posibilidad de que Rafa Márquez aparezca en la lista de ‘El Tri’ de cara a Rusia 2018.

Vela fue aún más contundente, “Si hay que llevarlo, lo llevaremos cargando si hace falta. O si hay que dejarle mi lugar también se lo dejo”, aseguró el delantero de LAFC entorno Márquez. “No está en mis manos que yo vaya o que vaya él, pero si le toca el grupo estará feliz porque lo respetamos mucho”.



‘Sombrerito’ y… Por poco Carlos Vela anota un golazo para el LAFC que domina a Minnesota Univision Deportes Network 0 Compartir

Los ánimos estaban muy elevados tras la victoria 2-0 de LAFC ante Minnesota United en condición de local. Y el mexicano se extendió en casi todos los temas. “No se que me vea o no en la lista, yo trabajo para estar ahí”, aseguró sobre su presencia en Rusa 2018. “No está en mis manos pero me estoy esforzando, entrenando bien, cuidándome, dando mi mayor esfuerzo y ojalá sirva ara estar ahí”.

Vela incluso sonrió cuando se refirió a su ausencia en Brasil 2014. “Jugar un Mundial con tu país es algo que es cada cuatro años”, dijo pero se corrige entre risas, “bueno en mi caso ocho porque en el pasado no fui”. Pero a renglón seguido uso el asunto como motivación. “Por esa razón también de no haber ido me hace tener mucha ilusión de poder aportar al equipo y si estoy daré todo para hacer mejor a México”.



El número 10 de LAFC lanzó incluso su visión del grupo que se clasificó a Rusia 2018. “La base de este grupo es que hay un gran ambiente y que juegue quien juegue siempre estamos apoyándonos y queriendo lo mejor para el equipo”.



Carlos Vela y Diego Rossi se combinan para servir el primero del LAFC, gracias a Eduard Atuesta Univision Deportes Network 0 Compartir

Ya de vuelta a su club y con los buenos resultados, el mexicano insistió en su buen momento. “Cada día que pasa me doy la razón de que vine al lugar adecuado, donde puedo disfrutar y seguir creciendo como jugador”, dijo.

Vela reveló que cuando el club lo contactó con el proyecto para venir a la MLS, había una tarea que él está empezando a cumplir dentro y fuera del terreno de juego. “Una de las cosas que me pidió el club era ayudar a la gente joven a ser mejor cada día”, contó. “He podio jugar con jugadores de talla mundial y al día de hoy quiero ser yo el que ayude a esta gente para que en un futuro pueda decir que les ayudé a llegar más lejos”.

En lo corrido de la temporada regular, el mexicano suma cinco goles y cinco asistencias jugando primero en un rol de volante creativo y los últimos dos partidos como un falso nueve entrando y saliendo de la posición del delantero central.



El ex Real Sociedad explicó que el entendimiento con Diego Rossi y Latiff Blessing se dan en parte por el trabajo en los entrenamientos pero además por una intuición que los lleva a buscar espacios y rotarse buscando siempre oportunidades tanto individuales como colectivas para agredir al rival.

El mexicano terminó por insistir que no tiene que explicarle a nadie su decisión de estar en la MLS y que le basta con sentirse jugando a plenitud, mejorando y disfrutando de su carrera.