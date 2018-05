Carlos Vela: "Sí hablamos del quinto partido, pero porque queremos eso y mucho más en el Mundial"

LOS ÁNGELES -- Con tres partido por jugar en los próximos 10 días, y la cada vez más cercana lista de selección de cara a Rusia 2018, Carlos Vela pone sus energías en puntos con LAFC y su corazón más allá de un ‘quinto partido’ con México.

“Por ahora estoy emocionado de jugar con mi equipo, ganar partidos y tener puntos”, arrancó diciendo el nacido en Cancún al preguntársele por la cercanía del Mundial. “Cuando sea la hora, si estoy en la lista - porque no estoy asegurado -, puedo emocionarme con el Mundial”, le aseguró a los medios tras el entrenamiento de este viernes.

El delantero se prepara para recibir a FC Dallas este sábado, Minnesota United el miércoles y New York City FC el domingo 12 de este mes. La seguidilla de partidos en casa se da luego de la inauguración del Banc of California Stadium, y los seis partidos que disputaron como visitantes.



“Ya somos un equipo completamente”, dijo Vela en relación a la rutina que han podido establecer al no tener que viajar por casi un mes. “Lo bueno fue que el equipo aguantó bien el arranque tan difícil”, apunto´. Y mirando adelante, lanzó el objetivo. “Ahora toca disfrutar y hacernos fuertes en casa, porque si no no va a valer de nada ganar tantos partidos fuera”.

En ese orden de ideas, el otro objetivo es el Mundial, cita para la que Vela quiere ser prudente por ahora en términos personales. "No me creo adentro o afuera, mi objetivo es trabajar duro cada día y si es así estaremos más cerca de ir al Mundial”.

Ya entrados en Rusia 2018, el delantero de LAFC dice que el grupo de el ‘Tri’ tiene objetivos altos. “Sí hablamos del quinto partido”, dijo al preguntársele al respecto. Pero fue más allá. “Porque queremos ganar el quinto partido y más”, para el número 10 de LAFC, el punto de mira no es estático. “No se trata solo de ese partido, sino de hacer una gran Copa del Mundo y tenemos que soñar en grande si queremos hacer un buen Mundial”.



Como bien lo dijo Vela, faltan aún como mínimo cuatro partidos en MLS para unirse al seleccionado mexicano, por ello la concentración debe regresar al tema en mano, el segundo partido en su casa.

“Somos conscientes de que entre mas colchón tengamos ahorita, en un futuro cuando la gente se tenga que ir - algunos al Mundial -, el club lo pueda manejar de una manera más tranquila”, aseguró entorno al compromiso enfrente y las posibles bajas.

Por supuesto en esas ausencias, tiempo para recordar al costarricense Marco Ureña, quien no jugará más con LAFC antes del Mundial, por unas fracturas en el rostro. “Es una baja importante, porque el equipo valora mucho el trabajo de Marco”, apuntó el mexicano. “Pero vamos a animarlo todos los días para que vuelva lo mas rápido y mejor posible”.



Finalmente, la pregunta de todas las semanas, cómo se siente física y futbolísitcamente. Vela fue contundente, “Estoy muy bien, pero las palabras se las lleva el viento, hay que seguir trabajando día a día”.