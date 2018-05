Carlos Vela se une a 'El Tri': "Nunca estuve contra México ni ahora soy el más patriota del Mundo"

El mexicano conversó con la prensa tras el empate de LAFC ante DC United. Con una sonrisa aseguro que no se arrepiente de no ir a Brasil 2014 y que tampoco busca callar bocas

LOS ÁNGELES, California -- Carlos Vela se despidió de LAFC para concentrarse con la selección mexicana de cara a Rusia 2018. Y lo hizo en medio del reconocimiento de propios y extraños, en un partido que terminó empatado (1-1) ante DC United y en el que estuvo presente un buen número de prensa de México.

El nacido en Cancún no cambió sus formas, y por el contrario entre alguna broma y mucho de profundidad, dejó en claro que está listo para aportarle a los dirigidos por Juan Carlos Osorio. “Nunca estuve contra México ni ahora soy el más patriota del Mundo”, aseguró Vela al preguntársele por las diferencias entre aquel momento en el que decidió no ir al Mundial de Brasil y su actual momento.



Al respecto, el mexicano dejó en claro que es fiel a sí mismo. “No”, fue contundente en responder a si se arrepentía de no haber ido a ese Mundial. “Cuando uno hace lo que cree que es conveniente, y lo que cree que es mejor para uno mismo , se queda con la conciencia muy tranquila”.



Para contrastar, Vela aseguró que el momento actual es completamente opuesto al de entonces. “Lo que puedo decir es que ahorita sí quiero ir, si quiero estar ahí para lo que se me necesite”. Y apeló a algo de prudencia para dejar la ventana abierta para una sorpresa que hoy por hoy golpearía todos los aficionados mexicanos. “Si no me toca ir también, mala suerte, es lo que puede pasar”.

Vela miró otro poco al pasado para compararse con el líder de LAFC en MLS y como es su costumbre, fue claro y enfático. “Cuando uno es joven cree que todo lo puede hacer, que no va a pasar nada, te crees invencible, muchas veces tomamos decisiones incorrectas”.

El nuevo Carlos Vela es una mixtura de temas personales, profesionales y del ambiente que le rodean. Por eso ‘El Bombardero’ apuntó a su esposa y su hijo como las fuentes de madurez y serenidad. Y al cambio de Europa a la MLS como el motivo de su renovado impulso por jugar cada vez mejor.



“Llegó un momento en la Real (Sociedad) que ya llevaba mucho tiempo, estaba en una zona de confort y mi cabeza ya no quería estar allí”, aseguró Carlos empezando a comparar. “Esta nueva experiencia me esta ayudando a ser un mejor jugador”, apuntó.



De cara a Rusia 2018, Vela tiene claro cómo llega. “Creo que estoy para pelear contra cualquiera, poder jugar contra cualquier equipo y poder intentar hacer el Mundial que todos los mexicanos queremos”.

Respecto a la posición que deberá ocupar en ‘El Tri’, el hombre de LAFC aceptó escoger su rol, hipotéticamente. “Para mí humilde opinión, donde mejor puedo aportar creo que es de extremo derecho o de segundo delantero, detrás de un delantero referencia”, explicó Vela.

Y ya para terminar, Vela reforzó dos conceptos que aunque muchos en la prensa no puedan entender, par él básicamente son su línea de comportamiento. “No venía aquí para callar ninguna boca:, empezó por decir entorno a su llegada a MLS desde España. “Creía que era lo mejor pera mí para mi carrera, donde podía volver a ser el Carlos vela que disfruta en el campo, que mete goles, que ayuda a los compañeros.



“Mi personalidad es que cuando estoy feliz hago bien mi trabajo”, aseguró antes de sentenciar lo que será su papel de cara a Rusia 2018.”Me siento capacitado para poder aportar al equipo.Obviamente no puedo asegurar que va a salir todo perfecto”, dijo, Pero de que voy a dejar todo en la cancha si me toca estar =, o apoyando al equipo, seguro que voy a estar ahí y voy a hacer lo mejor posible”.