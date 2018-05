Carlos Vela se ilusiona con estar en lista de 'El Tri' junto a Giovani y Jonathan dos Santos

Bienvenidos al Show de Carlos Vela: Golazo y feria de grandes jugadas vs. New York City FC

LOS ÁNGELES, California -- Tras anotar su primer gol en casa, en el recién inaugurado Banc of California Stadium, el delantero de LAFC, Carlos Vela, espera con ilusión el anuncio en las próximas horas de la lista de convocados por Juan Carlos Osorio para la selección mexicana.

“Creo que metiendo goles, estando jugando cada fin de semana o en este caso cada partido, aumentan las posibilidades de poder estar en la lista. Y ojalá estemos ahí”, aseguró a los medios el nacido en Cancún, tras el empate (2-2) de su equipo ante New York City FC.

El número 10 de LAFC espera además, estar acompañado en la convocatoria por los hermanos Giovani y Jonathan dos Santos, jugadores del rival de ciudad, LA Galaxy. “Espero que estén Giovani y Jonathan porque son grandes jugadores y podrían aportar mucho al equipo”.



A pesar de su buen momento en MLS, con 6 goles y cinco asistencias en 10 partidos, Vela no da nada por sentado. “Obviamente es decisión de Osorio”, le dijo Carlos a la prensa la noche de este domingo. “Si nos ponemos a debatir quién te gusta más a ti, o quien me gusta a mí, es imposible que podamos llegar a un acuerdo”, aseguró para adelantar que sea cual sea la lista, habrá siempre inconformes.

Por ello, el ex Real Sociedad pidió aceptar las determinaciones del cuerpo técnico de selección. “Creo que hay que apoyar la decisión que tome y los que les toque estar, dar el máximo e intentar hacer un gran mundial”.

Sobre su gol ante NYCFC, el nacido en Cancún se dijo contento de festejar por primera vez en el nuevo estadio. “Anotar siempre es una gran sensación para mí. Y mucho más si es frente a nuestra afición. Espero que vengan muchos más (goles) en este estadio”.



Tras inaugurar el Banc of California Stadium, LAFC cerró una serie de cuatro partidos como local en los que consiguieron dos victorias y dos empates. “Creo que fue un partido difícil porque era el tercero de la semana y el equipo no estaba tan fresco como otros días”, aseguró Vela para explicar un poco el no haber podido vencer a NYCFC.



Diferente pierna, mismo resultado: Carlos Vela le da ventaja al LAFC con derechazo en el área Univision Deportes Network 0 Compartir

“No pudimos realizar el fútbol que tanto nos gusta, más dinámico, más rápido”, dijo antes de retomar los aspectos positivos de su equipo. “Fue un poquito más difícil, pero demostramos que estamos para competir contra cualquier rival”.

En cuanto al rival, Vela no solo dijo que es uno de los más complicados que han enfrentado, sino que es uno de los ‘grandes’ de la liga. “Mostramos que podemos jugar contra uno de los mejores equipos en la liga y esta es la forma en que podemos seguir construyendo equipo”, apuntó.

Con su muy segura convocatoria para ir a Rusia 2018, el mexicano espera que LAFC pueda seguir la senda de buenos resultados a pesar de las bajas por jugadores internacionales. “Otra gente tiene que asumir el rol, y seguro lo harán bien”, empezó por decir al respecto. “Ojalá que las ausencias no se noten y que cuando regresemos, si es que nos toca ir, estemos todavía en posibilidades de luchar por el titulo, que es lo que queremos todos”.



¡Dando cátedra! Carlos Vela se quita dos defensa dentro del área con esta jugada increíble Univision Deportes Network 0 Compartir

Finalmente el líder goleador de LAFC tuvo palabras de elogio para el campeón mundial, capitán y goleador de NYCFC, el español David Villa. “Siempre es bueno y bonito jugar contra jugadores de primer nivel”, explicó, “jugadores que te hacen esforzarte al máximo para demostrar que estas al nivel de ellos”. Y concluyó levantando su nombre para buscar estar en el mismo renglón que ‘El Guaje’, “Creo que él sigue demostrando que es un gran jugador, y ahí estamos nosotros haciendo la lucha por ser uno de los mejores también”.

Vela dijo que aparte de Atlanta United FC, que los goleó 5-0, partido que definió como, “parecía que nos había pasado un trailer por encima”, el de este este domingo ante NYCFC fue uno de los más duros que le tocó jugar hasta ahora en MLS. “Tuvimos que esforzarnos al máximo para sacar un empate”.