Carlos Vela listo para el derbi en LA y a la espera de lo que se decida en selección mexicana

LOS ÁNGELES, California -- Mientras LAFC prepara su derbi ante LA Galaxy este viernes, en el que muy seguramente no estarán los hermanos Giovani y Jonathan dos Santos, el otro mexicano de la rivalidad se declaró listo e incluso se tomó tiempo para referirse a la situación de ‘El Tri’.

Carlos Vela, superó sus molestias físicas durante la semana y será de la partida (10:30 ET - 7:30 PT). “Muchas veces esas bajas ayudan a que el resto de los jugadores den un paso adelante”, empezó por decir el nacido en Cancún respecto de las lesiones en LA Galaxy.

“Todavía no sabemos si el que va a estar (entrenador) nos quiere o no nos quiere. Hay que esperar que decidan antes de decir voy a ir o no. El que toma la decisión de qué jugadores quiere es el entrenador cuando está”.