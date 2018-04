Carlos Vela lanza la primera bola en el estadio de los Dodgers

LOS ANGELES, California.- El delantero mexicano del Los Angeles FC, Carlos Vela, fue el encargado de lanzar la primera bola del partido de este martes entre los Dodgers y los Miami Marlins.

Vela ya se había presentado antes en Dodger Stadium, pues estuvo en la tribuna de atrás del home en el partido del pasado 1 de abril ante los San Francisco Giants.

Previamente, el LAFC publicó un video en el que Earvin 'Magic' Johnson le daba consejos a Vela sobre cómo lanzar la pelota. El exbasquetbolista es uno de los accionistas del equipo de la MLB.



First pitch advice?@11carlosV went straight to @MagicJohnson.

Catch Carlos Vela throwing out the first pitch at the @Dodgers game tonight! pic.twitter.com/1IOrEntBAd

— LAFC (@LAFC) 24 de abril de 2018