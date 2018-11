Carlos Vela, Josef Martínez y Zlatan Ibrahimovic encabezan el Once Ideal 2018 de la MLS

La Major League Soccer reveló hoy el Once Ideal de la temporada 2018 en reconocimiento a los mejores jugadores de la liga en cada posición, según la prensa especializada, los jugadores de la MLS y los entrenadores de la MLS.

Once Ideal de la MLS 2018

Arquero: Zack Steffen (Columbus Crew SC)

Defensores: Kemar Lawrence (New York Red Bulls), Aaron Long (New York Red Bulls), Chad Marshall (Seattle Sounders FC) Mediocampistas: Luciano Acosta (D.C. United), Miguel Almirón (Atlanta United), Ignacio Piatti (Montreal Impact), Carlos Vela (Los Angeles Football Club)

Delanteros Zlatan Ibrahimović (LA Galaxy), Josef Martínez (Atlanta United), Wayne Rooney (D.C. United)