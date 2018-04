Carlos Vela hizo de técnico con Laurent Ciman en tiro libre que resultó en victoria de LAFC

Carlos Vela: "Yo no le iba a pegar al tiro libre, porque no llego desde ahí"

LOS ÁNGELES, California -- Tras el gran ambiente en la inauguración de su estadio y la victoria ante Seattle Sounders en el último minuto, Carlos Vela se mostró complacido y de buen humor a la hora de analizar la histórica tarde del LAFC.

“Obviamente estamos contento por haber ganado”, dijo el mexicano a los medios tras el triunfo (1-0) en el último minuto del encuentro. Sin embargo, mostró algo de autocrítica. "No fue el mejor partido. Ninguno de los dos equipos creamos tantas ocasiones como habíamos creado”, explicó.

Sin embargo, el nacido en Cancún, no iba a desperdiciar la histórica noche concentrándose en lo negativo. “Hoy más que nunca fue un triunfo de equipo porque lo trabajamos del principio hasta el final”, dijo. “Redondeamos un gran día para el club, los fans y todo lo que representa”.



Durante el primer tiempo, Vela fue notoriamente objeto de las faltas de Sounders FC que intentaba desconectarlo de Diego Rossi y Marco Ureña. Sin embargo el delantero mexicano no se quejó del asunto.

“Es parte del juego”, aseguró y a renglón seguido explicó su sentir. “Yo trato de crear para mi equipo y ellos tratan de detenerme”, continuó al respecto. “No es la forma más divertida de jugar. Pero en ocasiones hay que jugar duro y trabajar mucho, y así fue hoy”.

Vela aseguró que el momento especial que se vivía en el Banc of California Stadium pudo haber jugado un papel en el hecho de que la construcción del fútbol se enredara un poco. “Creo que puede ser parte de la emoción de estar en nuestra casa”, dijo y de nuevo volvió a lo positivo. “El equipo puede demostrar que puede ganar partidos incluso no jugando bonito, y eso es importante”.



De cara al futuro, el delantero mexicano cree que esa forma de entregarse y luchar cuando las cosas no son tan claras puede marcar el camino. “Conforme pasen los partidos vamos a jugar mejor, y a hacer fuerte nuestra casa. Ese es el camino a seguir”.



Con relación al nuevo hogar de LAFC y el ambiente en la tribuna que no se detuvo nunca, Carlos agradeció el apoyo. “La afición estuvo cantando de principio al final, obviamente ayuda un poco los muchos mexicanos en la grada que le ponemos ambiente”.

En cuanto al edificio en sí, Vela destacó al club por el esfuerzo en la construcción del estadio. “Lo puedes ver, si miras aquí afuera crees que es todo menos un estadio”, dijo. “Me puedes decir un bar, un museo, una discoteca, lo que quieras, el club hizo una gran inversion y creo que hoy están teniendo el fruto”, comparó haciendo énfasis a los detalles especiales del escenario.

La apertura del estadio significó también detener una gira de seis partidos como visitante que el LAFC tuvo que enfrentar para comenzar la temporada 2018, inaugural de su caminar en MLS.



Para el mexicano, poder jugar en casa es también una ventaja, de nuevo sin quejarse de nada. “Prefiero jugar en casa, no tengo que hacer tanto viaje”, abrió diciendo en este tema. “Peor este inicio de temporada me sirvió para conocer Estados Unidos, porque me recorrí todo el país”, aseguró entre risas. “Pero prefiero estar en casa y tener una rutina normal”, remató.



Finalmente, y también de muy buen humor, el delantero hizo referencia al momento del tiro libre que terminó en el gol de la victoria y en el que él estaba junto a Laurent Ciman, el cobrador de la falta. “Nunca tiraría ese tiro libre. Ni llego desde ahí”, aseguró entre sonrisas.

Vela cerró contando lo que habló con su compañero a la hora del remate, “le dije que le iba a colocar la pelota para despistar un poquito al portero. Era claro que él la iba a tirar”, y remató: “le dije que le pegara a portería que el balón se mueve y puede pasar algo”.