Carlos Vela explicó el plan maestro de Bob Bradley para tenerlo a punto en sus primeros Playoffs

Pero para Vela, el formato no cambia su actitud con respecto a los duelos.

“Al final, es solo un juego, es fútbol. Tenemos que ganar. No importa si es la temporada regular o son los Playoffs, quiero ganar todos los partidos”, declaró Vela. “Siempre entro a la cancha con la misma mentalidad, y lo importante es estar listo, 100% física y mentalmente, para luchar y dar todo por el equipo”.

“Es una larga temporada”, dijo el dos veces mundialista con México. “Tras la Copa del Mundo, no estaba en mi mejor nivel. Estaba jugando e intentando dar lo mejor pero no estaba fresco para hacer lo que normalmente hago.

“Fue un momento difícil de pasar, pero ahora me siento muy bien porque hicimos una segunda pretemporada para estar listos para los Playoffs”.

“Normalmente, cuando juegas una Copa del Mundo, tienes un descanso posterior. Yo decidí regresar al equipo, entrenar, y ayudar al equipo. El entrenador Bradley me dijo que ‘está bien, puedes ser parte del equipo, pero te tienes que tomar un par de días’. No juegue en Minnesota y me perdí un par de entrenamientos porque Bob dijo que era importante estar fresco para el periodo de los Playoffs”.