Carlos Vela es el tercer futbolista mejor remunerado de la MLS, y supera con creces a Zlatan Ibrahimovic

Carlos Vela es el tercer futbolista mejor remunerado en la MLS, de acuerdo con las cifras oficiales dadas a conocer el jueves por la Asociación de Jugadores de la MLS (MLS Players Association).

El jugador franquicia mexicano de Los Angeles Football Club cobra un total de 6.295.500 dólares (sueldo base de 4.500.000) por año, y solo es superado por dos figuras de Toronto FC, vigente campeón de la liga norteamericana. Sebastian Giovinco es el dueño del sueldo más alto en la Major League Soccer, con 7.155.556 dólares (sueldo base de 5.600.000), mientras que Michael Bradley está en la segunda posición, con 6.500.000 dólares (sueldo base de 6.000.000).



El sueco Zlatan Ibrahimovic -otra de las figuras llegadas a la MLS esta temporada- comparte la posición 25 de la estadística salarial con el español Víctor Vázquez (exCruz Azul, hoy en Toronto FC). El astro sueco percibe en LA Galaxy 1.500.000 dólares por temporada.

Este es el 'top 20' de la MLS 2018 en cuanto a compensaciones económicas:





01. Sebastian Giovinco (Toronto FC) $ 7.155.556





02. Michael Bradley (Toronto FC) $ 6.500.000





03. Carlos Vela (LAFC) $ 6.292.500





04. Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire) $ 6.100.000





05. Giovani dos Santos (LA Galaxy) $ 6.000.000





06. David Villa (NYCFC) $ 5.610.000





07. Jozy Altidore (Toronto FC) $ 5.000.000





08. Ignacio Piatti (Montréal Impact) $ 4.713.333





09. Tim Howard (Colorado Rapids) $ 2.475.000





10. Diego Valeri (Portland Timbers) $ 2.380.000





11. Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders) $ 2.302.500





12. Miguel Almirón (Atlanta United) $ 2.297.000





13. Yura Movsisyan (MLS) $ 2.073.750

14. Maximiliano Moralez (NYCFC) $ 2.000.000





15. Jonathan dos Santos (LA Galaxy) $ 2.000.000





16. Fanendo Adi (Portland Timbers) $ 1.933.333





17. Nemanja Nikolic (Chicago Fire) $ 1.906.333





18. Romain Alessandrini (LA Galaxy) $ 1.869.996





19. Borek Dockal (Philadelphia Union) $ 1.714.286





20. Shkelzen Gashi (Colorado Rapids) $ 1.668.750



En total, la Major League Soccer cuenta con 46 futbolistas que ganan al menos un millón de dólares por temporada.

