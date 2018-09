Carlos Vela autocrítico tras empate de LAFC: "tengo que demostrar el líder que soy en el equipo"

LOS ÁNGELES, California -- Con un alto grado de autocrítica, incómodo por no ganar, pero a la misma vez contento por un compañero y una sonrisa de cara a lo que se viene, terminó el fin de semana Carlos Vela tras el empate de LAFC ante New England Revolution.

El capitán del equipo negro y oro de Los Ángeles, sabe perfectamente que este no es el momento para permitirse una baja en el nivel. “No me voy contento con mi partido, se que puedo dar mucho más a mi equipo”, aseguró.

Vela detectó muy temprano que no era su noche. “Desde el principio no me sentí cómodo. Jugadas fáciles que debo hacer bien, no las hice como debía. Obviamente en este tramo de la temporada tener un partido así molesta más”, dijo.