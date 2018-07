Cambio de mando: Jesse Marsch deja NY Red Bulls; lo reemplaza su ayudante, Chris Armas

New York Red Bulls anunció el viernes que Jesse Marsch, hasta ahora entrenador en jefe del equipo, ha dejado la organización en búsqueda de nuevas oportunidades. Al mismo tiempo, Chris Armas -entrenador asistente bajo la gestión de Marsch- es el nuevo técnico del primer equipo, con efecto inmediato.

Marsch deja su cargo después de tres temporadas y media en Nueva York, período durante el cual se convirtió en el entrenador más exitoso en la historia del club, con un récord de 58 victorias, 35 derrotas y 25 empates. Marsch lideró al equipo a la obtención del Supporters' Shield de 2015, una aparición en la final de la Copa Abierta de Estados Unidos, y dos en la Liga de Campeones de Concacaf (incluyendo las semifinales de la edición de 2018). Bajo la gestión de Marsch, New York Red Bulls clasificó a los Playoffs en tres ocasiones, luego de finalizar en dos oportunidades en la primera posición de la Conferencia Este.

"En nombre de toda la organización, me gustaría agradecer a Jesse por lo que ha ayudado a construir aquí en los últimos años", expresó el gerente general del club, Marc de Grandpre. "Chris emergió como líder por derecho propio, y representa nuestros valores principales dentro y fuera del terreno de juego. Nos entusiasma que él tome esta oportunidad, y sabemos que representara perfectamente a nuestro club".

Armas, nacido en Nueva York, se convierte en el entrenador número 16 en la historia de Red Bulls. El ex integrante de la selección de Esstados Unidos se unió al cuerpo técnico del club en febrero de 2015, tras ser entrenador en jefe del equipo femenino de la Adelphi University, y entrenador asistente de Denis Hamlett en Chicago Fire. Armas jugó en 10 de sus 12 temporadas en la MLS en Chicago, y fue parte del plantel que obtuvo el doblete (MLS Cup y Copa Abierta) en 1998, el Supporters' Shield de 2003, otras tres Copas Abiertas (2000, 2003 y 2006) y otras dos apariciones en el partido por la MLS Cup.

El ex volante fue elegido en seis oportunidades para integrar el Equipo de Estrellas de la MLS, y es uno de los cuatro jugadores en la historia de la liga en integrar en Equipo Ideal de la MLS en cinco oportunidades, solo por detrás de Landon Donovan, con siete citaciones. Armas fue nombrado como el Deportista del Año por la Federación de Fútbol de Estados Unidos en el 2000, y completó 66 partidos con la selección de su país, en los que tuvo una intensa participación en los equipos que ganaron la Copa Oro en las ediciones de 2002 y 2005.

Armas se hace cargo de New York Red Bulls, que ocupa la segunda posición de la Conferencia Este, con 10 victorias, 4 derrotas y 2 empates, y apenas un partido perdido en los últimos 10 encuentros. El primer encuentro de Armas al frente del conjunto taurino será el derbi ante New York City FC (Domingo, 7 pm ET, FOX Deportes).