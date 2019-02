Cambiar es de sabios: Matías Almeyda alteró la pretemporada para seguir el Super Bowl con su plantel

De acuerdo con el artículo, el entrenador argentino tomó con buen ánimo la solicitud de sus jugadores. "No entiendo demasiado al fútbol americano", señaló el exvolante de River Plate. "Me gustan los movimientos, la pasión, pero no entiendo demasiado del juego en sí. Me enfoco en el movimiento de bloques que hacen y la precisión en el pase final. Hay muchas cosas que se pueden aprovechar del deporte".