¿Cae mal Zlatan en LAFC? "no es mi problema, ellos me sufren", dijo el sueco de cara al derbi angelino

Y cuando se le preguntó si él creía que en sentido opuesto los jugadores de LAFC empiezan a no gustar de Ibra, Zlatan respondió siendo Zlatan. “No es mi problema, ellos me sufren”.

“Me siento bien, fresco, estoy muy feliz aquí, me gusta el club, mis compañeros, la ciudad. Quiero jugar hasta donde más pueda”, continuó antes de aclarar que le hará caso a su cuerpo cuando sienta que físicamente no puede seguir jugando, pero fue enfático al decir que no es hora todavía, “No he llegado a ese límite”.