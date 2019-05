¿Cábala? El misterio detrás de la nueva forma de celebrar goles que adoptó Josef Martínez

"No se si es porque los fanáticos se acostumbraron a lo que hice antes, pero ese es mi trabajo", comentó el sudamericano tras el triunfo ante 'los Loons'. "Ganamos muchos partidos en momentos en los que hice gol. Esto no se trata de quien soy o quien no soy. Para mí Miguel [Almirón, hoy jugador de Newcastle United en Inglaterra] fue mejor que nadie. Esto se trata de un equipo. Creo que marcar goles es mi trabajo. Y cuando no lo consigo no estoy feliz. Hoy sí lo estoy porque dimos a los aficionados la alegría que esperaban".