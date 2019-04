Buenas y malas rachas se ponen en juego en otro apasionante fin de semana en MLS

El duelo entre los dos equipos en expansión en la MLS de 2015 enciende el fin de semana de fútbol en Major League Soccer.

NEW YORK CITY FC vs ORLANDO CITY SC

Sábado, 27 de abril (1 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Yankee Stadium - Bronx, Nueva York

El equipo que viene de ganar sus dos primeros partidos en la temporada 2019 recibe al conjunto que no puede enlazar dos victorias consecutivas.

El fortalecido New York City FC intentará sumar 9 puntos de 9 disputados al enfrentarse a 'los Leones', con el respaldo de llegar a este partido con la tranquilidad de haber derrotado en los últimos siete días a D.C. United (2-0 como visitante) y Chicago Fire (1-0) en el Yankee Stadium.



Orlando City derrotó el sábado pasado a Vancouver Whitecaps, gracias a un gol de última hora del portugués Nani.

NYCFC y OCSC están igualados en todo: ambos jugaron 8 partidos y de momento suman 11 puntos en la Conferencia Este.

TORONTO FC vs PORTLAND TIMBERS

Sábado, 27 de abril (3 pm ET / MLS Live en ESPN+)

BMO Field - Toronto, Ontario

La hueste escarlata vuelve a presentarse ante su público, luego de conseguir los tres puntos en un vibrante partido que finalizó 4-3 frente a Minnesota United, y en el que volvió a quedar en evidencia el gran nivel y capacidad goleadora del enganche español Alejandro Pozuelo.

Al otro lado de la cancha estarán unos Portland Timbers que vienen de cosechar su primer triunfo del año, gracias al 3-1 a domicilio que le propinaron a Columbus Crew SC.

Con apenas 6 partidos jugados, Toronto es el tercero en el Este, con 13 puntos (cuatro menos que el líder, D.C. United). Tras siete compromisos, los Timbers solo suman cuatro unidades, y están en la anteúltima plaza de la Conferencia Oeste.

FC DALLAS vs SAN JOSE EARTHQUAKES

Sábado, 27 de abril (3:30 pm ET / Univision)

Toyota Stadium - Frisco, Texas

A pura efectividad, el FC Dallas de Luchi González asestó un duro golpe a Atlanta United, al que venció por 2-1 en el Mercedes-Benz Stadium. En casa este fin de semana, su contrincante será el sorprendente San Jose Earthquakes, que tras pasarlo mal en el arranque de temporada parece estar encontrando su forma.

Los dirigidos por Matías Almeyda jugaron dos partidos esta semana: el primero se saldó con una victoria 4-1 como local ante Sporting Kansas City. El miércoles, el club de california puso en aprieto a Seattle Sounders en su casa, y el cuadro esmeralda debió conformarse con un empate 2-2.



Con ocho partidos jugados, FC Dallas es cuarto en la Conferencia Oeste, con 16 puntos. Dependiendo del marcador final del encuentro del sábado los Quakes (9 unidades, 7 encuentros) podrían acercarse bastante a las teóricas posiciones de clasificación a la postemporada en ese mismo sector.

VANCOUVER WHITECAPS FC vs PHILADELPHIA UNION

Sábado, 27 de abril (5 pm ET / MLS Live en ESPN+)

BC Place - Vancouver, Columbia Británica

Con apenas una victoria en lo que llevamos de temporada 2019, Vancouver (5 puntos en 8 partidos) necesita enderezar una trayectoria que de momento lo mantiene alejado de las posiciones de acceso a los Playoffs en la Conferencia Oeste.



Philadelphia -que en teoría todavía no podrá contar con un Marco Fabián ya en proceso de recuperación- es un equipo en forma, que con 13 unidades en 8 encuentros ocupa la cuarta plaza en el Este.

ATLANTA UNITED FC vs COLORADO RAPIDS

Sábado, 27 de abril (6 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Mercedes-Benz Stadium - Atlanta, Georgia

Estancado en la última posición de la Conferencia Este, Atlanta United se siente urgido a sumar por primera vez en la temporada de a tres en su casa del Mercedes-Benz Stadium. Estuvo cerca de lograrlo una semana atrás, pero la efectividad de FC Dallas derribó todas las esperanzas y lo dejó con el sabor amargo de la derrota 2-1.



Las estadísticas certifican que en este momento Colorado Rapids es el peor equipo de la temporada

regular, y el único en toda la liga que todavía no consiguió un triunfo este año. El pasado fin de semana fue goleado por 4-1 en su visita a Chicago Fire.

NEW YORK RED BULLS vs FC CINCINNATI

Sábado, 27 de abril (7 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Red Bull Arena - Harrison, Nueva Jersey

Así como extraña la mala campaña del campeón Atlanta United, lo mismo ocurre con New York Red Bulls -el mejor equipo de la temporada regular 2018-, que perdió cuatro de sus últimos seis encuentros en 2019. Con 5 puntos y 7 partidos disputados, los hombres de Chris Armas están en el anteúltimo escalón de la Conferencia Este.



Con tres derrotas y un empate en sus últimos cuatro compromisos, FC Cincinnati es el noveno

clasificado en la misma zona (8 unidades, 8 encuentros).

HOUSTON DYNAMO vs COLUMBUS CREW SC

Sábado, 27 de abril (8:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

BBVA Compass Stadium - Houston, Texas

Columbus Crew arrancó con todo el año, y rápidamente se ubicó entre los líderes del Este. Sin embargo, el conjunto dirigido por Caleb Porter perdió en sus últimos tres juegos (dos de ellos, como local) y su esfuerzo inicial quedó ahora bastante diluido. El equipo del estado de Ohio es quinto en el Este, con 13 puntos en 9 partidos.



El rival del sábado será un sólido Dynamo, que hasta el fin de semana pasado era uno de los escasos

equipos invictos en la temporada 2019. Pese a caer 2-1 en su visita a LA Galaxy, el conjunto del sur de Texas hizo un buen papel, y demostró que es un equipo peligroso en cada compromiso. Con seis juegos en su mochila, es el quinto del Oeste, con 13 unidades.

SPORTING KANSAS CITY vs NEW ENGLAND REVOLUTION

Sábado, 27 de abril (8:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Children's Mercy Park - Kansas City, Kansas

La salida en semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf dejó sentido a SKC, que empató 2 y perdió uno de sus más recientes tres partidos de MLS. El último de ellos, 4-1 en su visita a San Jose Earthquakes. Las lesiones de algunos jugadores clave -además- comenzaron a ensañarse con el plantel conducido por Peter Vermes, octavo en la Conferencia Oeste (9 puntos, 7 partidos).



Con la excepción del triunfo 1-0 frente a Red Bulls del 20 de abril, los Revs perdieron una preocupante cantidad de partidos en semanas recientes; el último, el miércoles por 3-0 en Gillette Stadium ante Montréal Impact. New England apenas supera al cuadro taurino y Atlanta United en la clasificación del Este, donde está en poder de la décima plaza.

MONTRÉAL IMPACT vs CHICAGO FIRE

Domingo, 28 de abril (12:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Stade Saputo - Montreal, Quebec

El Impact se mantiene fiel a los altibajos que caracterizaron el club canadiense en las últimas temporadas. Así como cayó con justicia por 3-0 en su excursión al recinto de Philadelphia Union, derrotó también como visita por el mismo marcador a New England Revolution a mitad de semana. En una Conferencia Este de difícil pronóstico, Montréal es ahora mismo el segundo clasificado, con 14 puntos en 9 partidos.



El rival del domingo a primera hora es Chicago Fire, que no acertó un solo tiro a portería en su

encuentro del miércoles frente a New York City FC, y que en 8 partidos ha logrado reunir 9 unidades.

MINNESOTA UNITED FC vs D.C. UNITED

Domingo, 28 de abril (1:30 pm ET / FOX Deportes)

Allianz Field - St. Paul, Minnesota

'Los Loons' regresan a su estadio con el fin de conseguir su primera victoria oficial en el flamante Allianz Field, donde con anterioridad igualaron 3-3 contra NYCFC y finalizaron empatados sin goles en la visita de LA Galaxy del miércoles. Luego de un impetuoso arranque de temporada, Minnesota se estancó un poco en las semanas recientes y ahora es el sexto clasificado en el Oeste (11 puntos en 8 compromisos).



D.C. United viene de ganar a domicilio por 0-1 a Columbus Crew, un hecho no demasiado frecuente

en la historia del club capitalino. El equipo de Wayne Rooney se mantiene en la punta del Este (17 puntos en 9 partidos), pero perdió dos de sus cuatro encuentros previos a su visita a Columbus, en condición de local en ambos casos.

SEATTLE SOUNDERS FC vs LAFC

Domingo, 28 de abril (3:30 pm ET / ESPN Deportes)

CenturyLink Field - Seattle, Washington

Uno de los partidos más importantes del fin de semana, que tiene como antecedente casi inmediato la victoria 4-1 del conjunto angelino ante los esmeraldas el domingo pasado.



Seattle empató 2-2 a mitad de semana frente a San Jose Earthquakes, y el domingo buscará resarcirse

frente a la escuadra de Bob Bradley, quien llegará a ese encuentro con una buena cantidad de días de descanso.



LAFC lidera la clasificación del Oeste, con 22 puntos en 9 partidos. Los Sounders son terceros, con 17 unidades en 8 encuentros.

LA GALAXY vs REAL SALT LAKE

Domingo, 28 de abril (8 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Dignity Health Sports Park - Carson, California

La racha de cinco victorias consecutivas de LA Galaxy se cortó a mediados de semana, con el empate sin goles y como visitante contra Minnesota United FC. Pese a ese leve tropiezo 'la Galaxia' es el segundo clasificado en el Oeste, con 19 puntos en 8 encuentros, a tres unidades del líder LAFC. El equipo de Guillermo Barros Schelotto sufrió días atrás la baja hasta el mes de septiembre de Romain Alessandrini -uno de sus jugadores franquicia- quien deberá recuperarse de una operación de menisco.



Luego de un inicio de curso algo accidentado, Real Salt Lake sumó dos victorias en sus dos encuentros más recientes (frente a Orlando y Cincinnati) y hoy es el séptimo clasificado en el Oeste, con 10 puntos en 8 compromisos.